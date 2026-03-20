Cierran calle por poste a punto de caer

El problema se presenta en la calle México esquina con Ecuador de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, mejor conocida como La Borreguera.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un riesgo para familias y automovilistas, representa un poste de concreto dañado que puede desplomarse en cualquier momento.

Bomberos municipales acudieron para acordonar el área.

Fue cerrada la circulación de una calle como medida de prevención.

El problema se presenta en la calle México esquina con Ecuador de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, mejor conocida como La Borreguera.

En ese sitio, está ubicado un poste de la Comisión Federal de Electricidad que tiene daños en el concreto y en el que las varillas están a la vista.

El poste está inclinado por lo que puede venirse abajo de un momento a otro.

Vecinos llamaron al 911 para que se informara a los bomberos.

Los vulcanos llegaron posteriormente y de inmediato acordonaron el sitio.

Fue necesario cerrar la calle México para que no pasaran vehículos por esa arteria.

Notificaron a la CFE lo sucedido para que enviara a su personal a fin de retirar el poste dañado.