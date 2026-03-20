VIDEO: Caeli y Oriana se agreden en La Casa de los Famosos

La producción de la casa tuvo que intervenir de manera inmediata, pues censuraron rápidamente la transmisión para que el público no pudiera ver lo que siguió en el pleito

MÉXICO.- Durante el concurso para ganar la despensa de la semana, Oriana y Caeli tuvieron algunos problemas personales. Todo empezó cuando Caeli intentó tirar las pelotas del concurso, pero una de ellas le pegó con fuerza a Oriana. Hasta el momento, se desconoce si fue una agresión directa por parte de la creadora de contenido mexicana.

Oriana inmediatamente quiso defenderse, le dijo a la jefa que fue golpeada a propósito con la pelota en la mano, y aseguró que fue Caeli la responsable, mientras que la youtuber negó todo, volteó a verla e incluso se río, pero como si se trata de una sonrisa nerviosa que no pudo contener en el rostro.

Fue entonces cuando se empezaron a gritar. Oriana levantó la voz a Caeli, quien estaba en el piso, así que inmediatamente se levantó y se acercó a ella para gritarle cara a cara, sus amigos tuvieron que intervenir muy rápido. Las cámaras fueron inmediatamente canceladas en el patio de la casa, por lo que el público no pudo ver nada más.

POR ESTO CENSURARON caeli AGREDIÓ a oriana con la pelota, lanzándola adrede para que le diera, ayer fue con julia y hoy con oriana POR QUÉ NO HAY SANCIÓN TODAVÍA? VAYA AGRESIVA LA CAELI#LCDLF6 pic.twitter.com/qwEG0sYWHq — aroa 🍒 (@uwmohn) March 19, 2026

¿Quién es Caeli?

Caeli es una de las creadoras de contenido con mayor trayectoria en la plataforma de YouTube dentro de México. Inició su carrera en septiembre de 2010, logrando posicionarse como una de las figuras femeninas más influyentes de la primera generación de youtubers en el mercado mexicano, pero también trascendió fronteras.

Su canal principal destaca por una variedad de temáticas que incluyen tutoriales de maquillaje, retos, vlogs de viajes y sketches de comedia que acumulan millones de reproducciones y seguidores. Esta vez decidió también entrarle a la televisión, pero con el reality show La Casa de los Famosos, donde no había estado antes, a pesar de que probó también la conducción.

Actualmente mantiene una presencia constante en redes sociales como Instagram y TikTok, donde comparte su estilo de vida y colaboraciones con marcas de diferente prestigio. Su evolución en los medios digitales la convierte en un referente del entretenimiento para la generación que creció con el surgimiento de las plataformas de video, conservando una base de fanáticos que respalda sus proyectos en la industria del espectáculo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO