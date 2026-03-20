VIDEO: Captan a ladrones saltando una barda para robar una escuela en la noche

Los hechos ocurrieron al interior de la Primaria Vicente Lombardo Toledano de Amalucan, perteneciente al estado de Puebla

PUEBLA, MÉXICO.- Una cámara de seguridad captó el momento en que varios sujetos ingresan a una escuela primaria y se roban el inmobiliario del inmueble. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo en el municipio Amalucan, perteneciente al estado de Puebla, donde se ha generado fuerte indignación.

En las imágenes se muestra como un grupo de personas suben por una barda y logran maniobrar para mover las cámaras de seguridad y no ser captados en video. De acuerdo con los primeros reportes la escuela sufrió robos en inmboliario y equipo tecnológico.

En una segunda cámara se aprecia a otros dos sujetos saliendo con cajas e inmobiliario del establecimiento. Ha trascendido que que el robo en la escuela no solamente ha sido una vez, por lo que padres de familia han denunciado los delitos en diversas ocasiones.

Cabe destacar que los videos tienen la fecha del pasado 8 de marzo; sin embargo, fue hasta este miércoles cuando empezaron a circular. Por ello las redes sociales se han volcado principalmente a los temas de seguridad y reforzar la vigilancia en el inmueble escolar.

🚨⚠️ LADRONES SAQUEAN UNA ESCUELA 🎥🐀🤬 🟡Sujetos desconocidos entraron a #robar en las instalaciones de la primaria Vicente Lombardo Toledano, ubicada en #Amalucan, #Puebla, de donde se llevaron diversos artículos de valor; los padres piden justicia y vigilancia.@Gob_Puebla… pic.twitter.com/K3KWsX0CxD — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) March 20, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO