VIDEOS: Impresionante incendio de una fábrica deja al menos 55 heridos en Corea del Sur

Las autoridades de la ciudad de Daejeon continúan las labores de rescate y no descartan que el número de lesionados incremente; se reporta que varios de ellos están en estado grave

DAEJEON , COREA DEL SUR.- Una fábrica de autopartes se incendió en Daejeon, una ciudad en el centro de Corea del Sur. El siniestro dejó al menos 55 heridos, pero se cree que podría haber más. La Agencia Nacional de Bomberos informó que el fuego probablemente fue generado por una explosión, pero la investigación sigue abierta. En redes sociales circularon videos que muestran impresionantes columnas de humo sobre las calles cercanas a la fábrica.

Nam Deuk-woo, jefe de bomberos del distrito de Daedeok de la ciudad, indicó que muchas de las personas heridas se lesionaron al saltar del edificio para escapar del incendio; otras resultaron intoxicadas al inhalar el humo. De acuerdo con las autoridades, las llamas se propagaron rápidamente, lo que impidió a los más de 500 equipos de emergencia ingresar al edificio por temor a que colapsara.