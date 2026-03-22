Participa Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas en la charla taller «Fundar, dirigir, maternar y reportear» organizado por Elefante Blanco

En el oficio periodístico, este encuentro destacó un reto común para muchas mujeres: equilibrar la labor informativa con la vida personal y familiar.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas por gestión de la Red Estatal de Mujeres Periodistas de Tamaulipas participó en la charla taller “Fundar, dirigir, maternar y reportear”, organizado por Elefante Blanco.

El encuentro generó un espacio de formación y reflexión para quienes ejercen el periodismo.

En un oficio donde el tiempo no perdona y la calle marca el ritmo, este encuentro permitió visibilizar una realidad que muchas mujeres periodistas enfrentan día a día: la necesidad de establecer límites para equilibrar la labor informativa con la vida personal y familiar.

Durante la charla-taller, la periodista de investigación Rocío Gallegos compartió su experiencia sobre la importancia de poner límites en el ejercicio profesional, especialmente en la maternidad, reconociendo que el periodismo suele absorber gran parte del tiempo personal, lo que obliga a hacer pausas conscientes para no descuidar lo verdaderamente importante.

Expresó la relevancia de generar espacios de diálogo con la familia, particularmente con hijas e hijos, quienes también viven el impacto de esta profesión y recomendó que escucharles es tan importante como informar.

La participación de Flavia Morales, coordinadora editorial de AVC Noticias, enriqueció el encuentro con su visión en temas derechos humanos, en el marco del Festival contra el Olvido 2026 impulsado por Elefante Blanco.

Desde la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas agradecemos la gestión de la Red Estatal de Mujeres Periodistas de Tamaulipas y a Elefante Blanco por la invitación a participar en encuentros con colegas del país cuyas experiencias resultan valiosas para establecer un equilibrio entre la labor dentro y fuera de casa.

Reiteramos nuestro reconocimiento a estas iniciativas que fortalecen el ejercicio periodístico con perspectiva humana, solidaria y consciente, y refrendamos nuestro compromiso de seguir construyendo redes de apoyo entre colegas.