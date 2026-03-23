Se estrella aeronave de la Fuerza Aérea en Colombia minutos después del despegue

El hecho fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien informó que el siniestro ocurrió durante las primeras fases del vuelo

Un avión militar tipo Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó la mañana de este lunes 23 de marzo en el departamento de Putumayo, luego de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo. La aeronave, que trasladaba soldados, se precipitó a tierra en una zona rural pocos minutos después de iniciar su ascenso.

El hecho fue confirmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien informó que el siniestro ocurrió durante las primeras fases del vuelo. Aunque no se ha precisado el número de personas afectadas, se confirmó que hay uniformados heridos y que la situación sigue en desarrollo.

De acuerdo con información preliminar, el avión presentó una falla o situación de emergencia casi de inmediato tras el despegue, lo que provocó su caída. El impacto generó movilización de equipos de rescate, así como la intervención de habitantes de la zona, quienes fueron los primeros en acudir al lugar.

«Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial», escribió Sánchez Suárez en su mensaje compartido en X, antes Twitter.

Reportan 48 heridos

De acuerdo con el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Fernando Silva Rueda, de manera preliminar se reportan al menos 48 personas heridas tras el accidente del avión Hércules C-130 ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo. En la aeronave viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, por lo que la cifra de lesionados podría modificarse conforme avancen las labores de rescate.

Algunos de los heridos ya han sido trasladados a centros médicos cercanos, mientras que otros continúan siendo atendidos en la zona del siniestro con apoyo de la Armada Nacional y personal de emergencia desplegado en el área.

¿Qué se causó el accidente?

#ÚLTIMAHORA🚨🇨🇴I Se estrella un avión de la Fuerza Aérea de #Colombia Un avión Hércules sufrió un accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (#Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.pic.twitter.com/xhxsbo38Qv — Josue Aguilar (@josuealeexis) March 23, 2026

Hasta ahora, la Fuerza Aérea Colombiana confirmó el accidente y señaló que se trata de una situación en desarrollo, por lo que la información oficial se actualizará conforme avancen las investigaciones. Por su parte, la Aeronáutica Civil anunció que colaborará con sus equipos técnicos para determinar qué provocó la caída del avión.

Entre las primeras versiones, se ha señalado que la aeronave tenía como destino la ciudad de Bogotá, posiblemente para realizar un relevo de personal militar. No obstante, esta información no ha sido confirmada de manera oficial. Las autoridades también pidieron evitar la difusión de especulaciones, especialmente porque el incidente ocurrió en una zona con condiciones complejas en materia de seguridad, donde operan distintos grupos armados y se desarrollan operaciones militares.

Cabe mencionar que, tras el impacto, equipos de emergencia trabajan en la zona para atender el incendio que se registró tras el accidente y asegurar el área. Mientras tanto, familiares de los militares permanecen atentos a la información que emitan las autoridades sobre el estado de los ocupantes.

¿Quiénes son las víctimas del accidente?

Aunque no existe una cifra oficial, versiones iniciales apuntan a que en el avión viajaban decenas de militares, incluso se menciona que podrían ser entre 60 y más de 100 elementos. El ministro de Defensa indicó que se activaron los protocolos de atención para brindar apoyo tanto a las víctimas como a sus familiares. Además, reiteró que las operaciones continúan en la zona para ubicar a todos los ocupantes de la aeronave.

De igual manera, las autoridades han precisado que la aeronave cayó en un área de difícil acceso, lo que ha complicado la llegada de los cuerpos de emergencia. Ante esta situación, habitantes cercanos al lugar del accidente fueron quienes se acercaron a auxiliar a los tripulantes, trasladando a algunos heridos en motocicletas y vehículos particulares hacia centros de atención médica.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO