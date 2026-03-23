VIDEO: Primer vistazo a Moana live-action: La Roca regresa como Maui

Disney lanza tráiler del live-action de Moana con The Rock como Maui; estreno en México será el 9 de julio de 2026.

Disney Studios lanzó el primer tráiler del esperado live-action de Moana, donde Dwayne “The Rock” Johnson regresa como Maui y Catherine Lagaʻaia interpreta a Moana.

El avance mantiene la esencia de la película animada y muestra la misión de la joven para restaurar el corazón de la madre naturaleza.

El estreno en México está programado para el jueves 9 de julio de 2026.

El elenco incluye a John Tui como el jefe Tui, Frankie Adams como Sina y Rena Owen como Tala.

¿Cuándo se estrena el live-action de Moana en cines de México?

El live-action de Moana en cines de México ya tiene fecha precisa para su estreno tal y como se había adelantado para julio de 2026.

Siendo el próximo jueves 9 de julio 2026 la fecha de estreno en salas de cine de México de la película live-action de Moana.

Este es el elenco del live-action de Moana

El live-action de Moana promete ser uno de los estrenos del verano 2026 más esperados en cines, que cuenta con las actuaciones en su elenco a:

Catherine Lagaʻaia de 19 años, como Moana

Dwayne The Rock Johnson de 53 años, como Maui

John Tui de 50 años, como el jefe Tui (padre de Moana)

Frankie Adams de 32 años, como Sina (madre de Moana)

Rena Owen de 63 años, como Tala (abuela de Moana)

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS