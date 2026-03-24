Avanza programa estatal de atención a socavones en Tampico con obras en colonias Volantín y Enrique Cárdenas González

Estas acciones forman parte de una estrategia estatal que contempla una inversión de 105 millones de pesos, orientada a la atención de 37 socavones en Tampico y 17 en Ciudad Madero

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Como parte del programa integral para la atención de socavones en el sur del estado, el Gobierno de Tamaulipas mantiene en marcha trabajos de rehabilitación de infraestructura sanitaria en distintos puntos de la ciudad, con intervenciones activas en la colonia Volantín y la colonia Enrique Cárdenas González.

Estas acciones forman parte de una estrategia estatal que contempla una inversión de 105 millones de pesos, orientada a la atención de 37 socavones en Tampico y 17 en Ciudad Madero, en coordinación con los ayuntamientos y la Comapa Sur, con el objetivo de restablecer la seguridad vial, proteger la infraestructura hidráulica y salvaguardar el patrimonio de las familias.

En la calle Burgos, de la colonia Volatín, se desarrollan trabajos de rehabilitación de un colector sanitario de 18 pulgadas de diámetro, con una longitud de 115 metros lineales, obra que permitirá restituir el funcionamiento adecuado del sistema de drenaje y mitigar riesgos asociados a fallas en la red subterránea.

De manera simultánea, en la calle 10 de la colonia Enrique Cárdenas González, también se ejecuta la sustitución de un colector sanitario de 18 pulgadas, con una extensión de 94 metros lineales, intervención que contribuirá a mejorar la conducción de aguas residuales y a prevenir afectaciones en la zona.

Con estas obras en proceso, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de atender de manera puntual los puntos críticos detectados, avanzando en la rehabilitación de la infraestructura sanitaria y en la reducción de riesgos para la población en el sur de Tamaulipas.