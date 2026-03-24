Crece la UAT con el apoyo de AVA

Reconoce el rector respaldo del gobernador a la UAT para consolidar avances en investigación, infraestructura y formación académica

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El rector Dámaso Anaya destaca que el apoyo del gobernador Américo Villarreal ha sido clave para fortalecer la educación superior, la investigación y la infraestructura en la universidad.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó el firme respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya como un factor determinante para el crecimiento académico, social e institucional de la máxima casa de estudios.

Al asistir al cuarto informe de gobierno que rindió este lunes el mandatario estatal, el rector señaló que la UAT ha consolidado una estrecha colaboración con el Gobierno del Estado, lo que ha permitido avanzar de manera coordinada en proyectos estratégicos orientados a fortalecer la educación superior en Tamaulipas.

Subrayó que este acompañamiento ha sido clave para generar mayores avances, reflejados en la creación de nuevas carreras, el impulso a la investigación, la promoción de la educación dual y el desarrollo de infraestructura en todos los campus universitarios.

Mencionó que, en este marco de colaboración, se da seguimiento a treinta proyectos de investigación vinculados a áreas como la salud, la generación de energía, la producción agroalimentaria y la protección ambiental, lo que evidencia una agenda conjunta enfocada al desarrollo científico y tecnológico.

Asimismo, señaló que, como resultado de esta vinculación, recientemente se entregaron equipos de cómputo portátil a estudiantes, con el objetivo de garantizar su acceso a herramientas tecnológicas que fortalezcan su formación académica y les permitan continuar con sus estudios.

El rector expresó su reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por su cuarto informe, en el que destacó avances en sectores clave como el desarrollo energético, la salud, la infraestructura vial, la seguridad y el impulso económico y agropecuario, además del apoyo sin precedentes a la educación y

el desarrollo social en el estado.

Finalmente, reiteró que este respaldo ha sido fundamental para consolidar el modelo de transformación de la UAT, basado en la suma de esfuerzos y la corresponsabilidad institucional, con el objetivo de seguir avanzando hacia una educación de calidad, incluyente y con sentido social.