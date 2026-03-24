Embarazada cae de motocicleta al esquivar un perro

La mujer se desplazaba sobre el frágil vehículo en calles de la colonia Echeverría junto a su pareja

Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una joven con tres meses de embarazo resultó con lesiones cuando la motocicleta en la que viajaba como acompañante derrapó debido a que su conductor perdió el control al esquivar un perro.

Estos hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas en el cruce de las calles Río Chihue con Río Corona, en la Colonia Luis Echeverría. Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas llegaron hasta el sector para atender a una persona que yacía tendida en el pavimento.

Se trata de una mujer de 29 años de edad, quien tuvo que ser trasladada al área de urgencias de un hospital, ya que presentaba diversos golpes en el cuerpo y cuenta con tres meses de gestación. De acuerdo a los datos obtenidos, se estableció que la lesionada iba como acompañante en una motocicleta que era conducida por un muchacho que, al parecer, es su pareja sentimental.

Se desplazaban con rumbo a su vivienda, pero al llegar a las referidas calles, un perro se les atravesó de forma repentina y al tratar de esquivarlo perdieron el control y se precipitaron a la cinta asfáltica. Quien se llevó la peor parte fue la fémina, pues víctima de las contusiones acabó en el nosocomio.