Mar¡huana lidera consumo entre jóvenes; alertan por aumento en tranquilizantes: CIJ Tampico

El Centro de Integración Juvenil brindó tratamiento a 459 pacientes y 448 familiares, alcanzando un total de mil 084 personas atendidas en procesos de intervención de tres a cuatro meses

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La marihuana se mantiene como la droga de mayor consumo entre jóvenes en la zona sur, con un 56% de prevalencia, de acuerdo con el informe 2025-2026 presentado por el director del Centro de Integración Juvenil, Jorge Ávalos Castelán, quien advirtió además un incremento en el uso de tranquilizantes asociados a problemas de salud mental.

Durante la presentación ante autoridades y sociedad civil, el especialista explicó que el consumo de marihuana mostró un repunte en comparación con 2024, superando incluso al alcohol 52% y al tabaco 48%.

“En el 2025 la droga que destacaba en mayor número de usuarios era la marihuana… la gráfica nos dice que incrementa el consumo mayormente a diferencia del alcohol y el tabaco”

Advirtió que persisten confusiones entre la población sobre sus efectos.

El Centro de Integración Juvenil brindó tratamiento a 459 pacientes y 448 familiares, alcanzando un total de mil 084 personas atendidas en procesos de intervención de tres a cuatro meses.

El grupo más afectado corresponde a jóvenes de entre 18 y 25 años, con un 41% de los casos.

“Esa población de jóvenes desde 18 a 25, seguido del sector de 12 a 17 años con 26%»

En contraste, informó que el consumo de fentanilo no representa un foco rojo en la región, ya que en 2025 solo se atendió un caso, correspondiente a una persona proveniente de Estados Unidos.

“Afortunadamente… solamente tuvimos un paciente derivado por el consumo de fentanilo… no era de nuestra zona”

Sin embargo, alertó sobre el aumento en el uso de tranquilizantes y derivados de opiáceos, que alcanzaron un 22%, vinculados a cuadros de ansiedad y depresión.

“El aumento se fue más a los tranquilizantes… buscan estabilidad, a veces es utilizando medicamento controlado que no ha sido prescrito”

Ávalos Castelán expresó que el consumo de estimulantes también incrementó, al pasar de 12% en 2024 a 17% en 2025, mientras que las metanfetaminas registraron un ligero descenso.

Finalmente, Ávalos Castelán dijo que la brecha de consumo por género se ha reducido,porque pasó de una proporción de 8 hombres por 2 mujeres hace una década, a 6 hombres por 4 mujeres en la actualidad, lo que refleja un cambio en los patrones de consumo.

En el informe del Centro de Integración Juvenil estuvieron presentes Dorena Caballero Bonilla, en representación de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya así como Avelino Aguirre Corral, presidente del Patronato del Centro de Integración Juvenil Tampico.