Playa Miramar limpia, en orden y segura; lista para la Semana Santa: Erasmo

Este despliegue contará con la participación de corporaciones de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja, Tránsito y personal de orientación turística

POR JOSÉ LUIS RDZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD MADERO, TAM.- Playa Miramar se ha convertido en el máximo atractivo turístico en el sur de Tamaulipas y Golfo de México, al preservar su limpieza, orden, segura y con la infraestructura para recibir a más de 1.5 millones de visitantes, así se remarcó durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Turismo, encabezada por el presidente municipal Erasmo González Robledo.

Durante la reunión estuvo acompañado de su esposa Dunia Marón Acuña presidenta del sistema DIF; de la representante del secretario de Turismo Benjamín Hernández Rodríguez, María Amos Cavazos Bustamante, directora general de Infraestructura y Productos Turísticos; representantes de prestadores de servicios; la Secretaría de Marina; Protección Civil estatal, Secretaría de la Defensa Nacional; Cruz Roja; entre otros, con el propósito de fortalecer la planeación del sector y garantizar una atención adecuada a los turistas, el mandatario resaltó que estos trabajos forman parte de una agenda integral que busca consolidar a Ciudad Madero como un destino competitivo, mediante la suma de esfuerzos entre autoridades, empresarios y sociedad civil.

“Hoy dan inicio los trabajos de este año en un concepto constructivo donde se abre una nueva etapa para dar seguimiento a los temas prioritarios del sector, fortalecer la planificación turística a nivel local y consolidar una agenda que responda a las necesidades y vocaciones de Ciudad Madero”, expresó.

Asimismo, señaló que estas acciones están alineadas con la visión de desarrollo impulsada por el gobernador humanista Américo Villarreal Anaya, basada en la participación de todos los sectores para generar bienestar social a través de actividades estratégicas como el turismo.

Erasmo González subrayó que la participación activa de los integrantes del Consejo Consultivo de Turismo será clave para impulsar proyectos que fortalezcan la actividad turística y generen mayor impacto económico en la región.

“La suma de esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada y sociedad es lo que permite soluciones más sólidas y también de mayor impacto”, afirmó.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal también confirmó la implementación del Operativo de Seguridad y Atención al Turista que arrancará el 27 de marzo en el marco del tradicional “playazo”, evento que marca el inicio de la temporada vacacional en Playa Miramar.

Este despliegue contará con la participación de corporaciones de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja, Tránsito y personal de orientación turística, quienes estarán distribuidos en puntos estratégicos para brindar atención oportuna a los visitantes.