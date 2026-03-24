San Marcazo 2026 apunta a un lleno absoluto, serán cinco días de música, calor y río

Del 30 de marzo al 3 de abril, el evento mantendrá su formato diurno, de 10:00 a 14:00 horas, una apuesta que ha permitido concentrar el ambiente en horarios más controlados y con perfil familiar

STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

Ciudad Victoria.– El San Marcazo 2026 se prepara para cinco días de conciertos, actividades familiares y alta afluencia en el lecho del río San Marcos, donde se espera la llegada de miles de personas durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Del 30 de marzo al 3 de abril, el evento mantendrá su formato diurno, de 10:00 a 14:00 horas, una apuesta que ha permitido concentrar el ambiente en horarios más controlados y con perfil familiar. El acceso será gratuito.

La cartelera contempla la participación de 20 agrupaciones, con cuatro presentaciones por día. Entre los grupos anunciados están Los Dorados de Villa, Grupo Legión, Los Ilegales, Hechizero de Linares, Alazán de Linares, Identidad Norteña y El As de Oro, con una mezcla de música norteña, grupera y de banda.

Además del escenario principal, el festival incluirá actividades alternas. Regresa “San Makids”, un espacio dirigido a niñas y niños con juegos e inflables, mientras que el resto del público podrá asistir a funciones de lucha libre, exhibiciones deportivas y espectáculos culturales.

Ante la alta concentración de personas, se contempla un operativo de seguridad con participación de distintas corporaciones, así como módulos de atención médica, hidratación y monitoreo ante las altas temperaturas típicas de la temporada.

Las previsiones apuntan a una asistencia superior a las 37 mil personas durante los cinco días, con jornadas que podrían concentrar hasta 20 mil asistentes.

El evento se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales puntos de reunión en Semana Santa en la capital tamaulipeca, impulsado por su formato gratuito y su oferta de entretenimiento al aire libre.