Victoria espera más de 100 mil visitantes en Semana Santa; buscan superar derrama de 97 millones

Con alta ocupación hotelera y eventos como el San Marcazo, la capital tamaulipeca proyecta romper marcas del año pasado; autoridades insisten en evitar el alcohol al volante

Por Salvador Valadez

Expreso

Ciudad Victoria.– La capital tamaulipeca se alista para una de las temporadas más fuertes del año. Durante Semana Santa, se prevé la llegada de más de 100 mil visitantes, con una derrama económica superior a los 97 millones de pesos y una alta ocupación hotelera.

La expectativa es superar los números del año pasado, cuando se alcanzaron alrededor de 82 millones de pesos, impulsados principalmente por eventos masivos y la actividad turística en la ciudad.

Parte del flujo de visitantes estará concentrado en el San Marcazo, que reunirá a miles de personas con conciertos y actividades recreativas en el lecho del río San Marcos.

En medio de estas proyecciones, también se alista un operativo de prevención de accidentes, con énfasis en evitar la combinación de alcohol y volante, una de las principales causas de incidentes en este tipo de periodos.

Autoridades advirtieron que habrá vigilancia permanente y sanciones para quienes incumplan las normas de tránsito, especialmente en lo relacionado con el consumo de alcohol.

Además, se recomendó a la población optar por alternativas de transporte como taxis o plataformas digitales en caso de consumir bebidas alcohólicas, con el fin de reducir riesgos y evitar accidentes.

El llamado general es a disfrutar las vacaciones, pero con responsabilidad, para que el saldo sea positivo tanto en lo económico como en seguridad.