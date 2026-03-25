Amenaza derrame a costas del estado

El derrame de hidrocarburo en el Golfo de México avanza hacia Tamaulipas impulsado por corrientes y suradas, con riesgo de impactar playas, turismo y actividad pesquera justo en Semana Santa

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- A unos cuantos días de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa, el derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México avanza hacia las costas de Tamaulipas.

Ayer, por la tarde, personal de la Marina localizó y retiró restos de hidrocarburo de playa Miramar, en Ciudad Madero, de acuerdo con un comunicado emitido este martes por la Secretaría de Marina, en el que no se informó el origen de estas manchas.

Marcelo René García, oceanólogo e investigador, advirtió que las condiciones actuales del mar y del viento incrementan la probabilidad de que el contaminante alcance la costa tamaulipeca en el corto plazo.

“Sí, el derrame es intenso, la corriente del sur del Golfo de México lo va a traer al frente de las costas en algunos días”.

Los reportes oficiales ubican ya presencia de residuos en el norte de Veracruz, en las inmediaciones de la Laguna de Tamiahua.

El último reporte ubica afectaciones a una distancia de entre 55 a 70 kilómetros del río Panuco, división natural entre Tamaulipas y Veracruz.

El derrame se extiende en una extensión de 630 kilómetros de costa desde el estado de Tabasco y hasta el norte de Veracruz.

El origen del hidrocarburo es aún incierto, pero ya es considerado un desastre ecológico.

ACTIVAN PLAN MARINA EN FASE PREVENTIVA

La fase preventiva del Plan Marina se mantiene activa en el litoral norte de Veracruz ante la presencia de residuos de hidrocarburo detectados durante los últimos días.

El monitoreo es encabezado por personal naval en coordinación con la Primera Zona Naval, con vigilancia desde Pueblo Viejo (Veracruz) hasta Barra del Tordo (Tamaulipas)

El capitán Enrique Herrera, comandante del Batallón de Infantería de Marina 103, informó :

“Por lo pronto estamos trabajando lo que es línea de costa, desde Pueblo Viejo hasta toda la jurisdicción de la primera zona naval, prácticamente hasta Barra del Tordo”.

Las labores se realizan con personal en tierra, unidades móviles, drones con alcance variable de hasta 10 kilómetros y dos embarcaciones destinadas al reconocimiento marítimo.

“Varía el alcance, a veces puede ser hasta 10 kilómetros, pero depende de las condiciones meteorológicas y del terreno”, detalló sobre el uso de drones en las tareas de vigilancia.

En la zona norte de Veracruz, los últimos puntos con presencia de residuos se ubican en Pueblo Viejo, donde se detectaron pequeñas manchas sin reportes adicionales hacia el sur.

El material encontrado presenta características intemperizadas, es decir, con tendencia a solidificarse, lo que reduce su movilidad respecto a hidrocarburos en estado viscoso.

CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

A nivel oceanográfico, el especialista Marcelo Rene Garcia, explicó que actualmente predominan condiciones que favorecen el desplazamiento hacia costa, particularmente por la presencia de suradas y temperaturas elevadas del agua.

“Ahorita la temperatura del agua está alrededor de 22 grados, estamos hablando de aguas litorales o aguas costeras del sur”.

Detalló que, a diferencia de los eventos de “norte”, que empujan el agua mar adentro, las suradas provocan el efecto contrario.

“Es la surada la que las está induciendo y hace que se pegue a la costa, aparte de que la corriente del banco de Campeche la empuja”.

Esta combinación de factores incrementa el riesgo para el sur de Tamaulipas, particularmente en zonas costeras y de playa.

“Definitivamente se cree que va a afectar más a la costa del sur de Tamaulipas, sobre todo en zonas pegadas a playas”.

La extensión del derrame supera los 600 kilómetros de litoral, lo que confirma su capacidad de desplazamiento a lo largo del Golfo y su potencial de afectar múltiples regiones.

“Si fuera más profundo no afectaría tanto a la biota marina, pero estando así como está la surada, definitivamente se va a afectar más”.

El impacto no se limitaría al turismo, actividades como pescaderías, restaurantes y comercio informal dependen directamente del flujo de visitantes en temporada alta.

Bajo estas condiciones, la continuidad del sistema costero, la fuerza de las corrientes del sur y la persistencia de las suradas colocan al sur de Tamaulipas como siguiente punto potencial de impacto dentro de un fenómeno aún en desarrollo, justo en el peor momento del calendario turístico.

¿QUÉ VAN A HACER CON EL DERRAME?

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el protocolo contempla la instalación de barreras de contención en caso de aproximación de manchas.

“Tenemos el plan en fase de prevención, donde se contemplan acciones como el uso de barreras para contener la mancha en caso necesario”, indicó.

Hasta el momento, no se reportan afectaciones en el sur de Tamaulipas y el seguimiento de corrientes marinas se mantiene bajo análisis de instancias oceanográficas especializadas.

¿GOLPE AL TURISMO?

La posible llegada de residuos a playas como Miramar se daría justo en el periodo en de mayor afluencia turística, en el periodo vacacional más importante del año.

Debido a la velocidad de desplazamiento del contaminante, el especialista advirtió que el impacto podría ser mayor al coincidir con la temporada vacacional.

“Se prevé que puedan presentarse los primeros escurrimientos ya para Semana Santa”, dijo.

El área de playa es el centro de atracción para miles de visitantes de las regiones al noreste del país, del Bajío, y estados vecinos.

La zona turística del sur de Tamaulipas espera el arribo de 2.3 millones de vacacionistas entre el 27 de marzo y el 5 de abril.

En 2025, Playa Miramar, en Ciudad Madero, logró 1.3 millones de visitantes y una derrama económica por el orden de los mil 600 millones de pesos.

AMENAZA A LA VENTA DE MARISCOS

La posible llegada del derrame al norte de Veracruz y sur de Tamaulipas también amenaza la ventas de mariscos en Semana Santa, generando pérdidas por caída anticipada del consumo.

Héctor Meyer Escalante, representante de la organización Pescadores del Río Pánuco, advirtió que la cercanía de la mancha genera incertidumbre entre productores y comercializadores de la región.

“Al parecer sí nos va a afectar, porque la gente deja de consumir y se viene la Semana Santa, que es lo más fuerte para nosotros”.

Más de diez mil pescadores en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas estarían en riesgo, ante un posible impacto en la captura, distribución y comercialización del producto marino.

“Son muchísimos pescadores, siento que sí va a ser algo grande porque la gente ya no va a querer consumir como está pasando en otros lugares”.

El mercado local también enfrenta riesgos, con afectaciones previstas en pescaderías, puntos de venta como La Puntilla y comercio informal que depende del flujo diario de compradores.

“Ya la gente empieza a desconfiar de la calidad del producto, de que pueda estar contaminado y agarre olor o sabor a petróleo”, advirtió el representante.

Detectan ‘chapo’ en Miramar

Este martes, la Secretaría de marina informó que retiró restos de hidrocarburo de playa Miramar, en Ciudad Madero.

El reporte señala que la detección ocurrió durante recorridos marítimos y terrestres en el litoral del sur de Tamaulipas, como parte de labores de vigilancia.

Dadas las condiciones del hallazgo es poco probable que esté relacionado con el derrame que afecta el sur del golfo de México.

Durante la inspección, personal de la Armada de México identificó una masa de hidrocarburo intemperizado en forma sólida, además de fragmentos pequeños dispersos en la zona.

El material fue recolectado y trasladado a una empresa autorizada para su tratamiento, confinamiento y disposición final controlada.

El comunicado indica que los recorridos de supervisión continúan en las playas del sur del estado para detectar nuevos indicios de contaminación.

Estas acciones forman parte del monitoreo permanente en la costa, ante la posible llegada de residuos provenientes de áreas marinas cercanas.