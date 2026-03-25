Crudo llega a playas del norte de Veracruz tras avance desde Tabasco

Pescadores de mar abierto de la región de Tampico y Ciudad Madero, reportaron durante la mañana de miércoles, inicialmente manchas frente a la plataforma Arenque, ubicada a unos 30 kilómetros (16 millas náuticas) de la costa tamaulipeca

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Restos de hidrocarburo alcanzaron playas del norte de Veracruz y fueron detectadas manchas a la deriva en mar abierto, cerca de la costa sur de Tamaulipas.

Pescadores de mar abierto de la región de Tampico y Ciudad Madero, reportaron durante la mañana de miércoles, inicialmente manchas frente a la plataforma Arenque, ubicada a unos 30 kilómetros (16 millas náuticas) de la costa tamaulipeca.

Los residuos con características de manchas aceitosas, fueron visibles tambien desde la boya de recalado durante recorridos realizados por pescadores comerciales y deportivos.

SE REPORTA EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE CABO ROJO

El seguimiento coincide con la aparición de residuos en Cabo Rojo, municipio de Tampico Alto, ya en territorio veracruzano.

Este punto se ubica aproximadamente a 55 kilómetros al sur de Tampico, en la línea de costa del Golfo de México.

Los pescadores y habitantes compartieron imágenes que muestran hidrocarburo depositado en la arena en zona de manglar y playa.

En la orilla se observan restos oscuros dispersos, arrastrados por corrientes hasta la franja de arena.

Las acumulaciones son pequeñas pero constantes, visibles entre conchas y material natural a lo largo del litoral.

Hasta el momento no se ha informado el origen del hidrocarburo ni la magnitud total del derrame registrado.

FEDERACION AÚN INVESTIGA SU ORIGEN

Se mantiene en curso una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo detectado en el Golfo de México. Esta indagación incluye el uso de imágenes satelitales, monitoreo del desplazamiento de buques, así como sobrevuelos y drones operados por la Armada de México, de acuerdo con el comunicado conjunto de la Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Petróleos Mexicanos, ASEA y Profepa (25 de marzo de 2026).

Como parte del análisis, también se desarrollan estudios oceanográficos, revisión de corrientes marinas y verificaciones en infraestructura marítima y portuaria. Además, se han solicitado datos a empresas del sector energético para identificar posibles incidentes vinculados con sus operaciones, según el mismo comunicado de las dependencias federales.

El documento precisa que, hasta el momento, no se ha confirmado el origen del derrame y advierte que una imagen difundida por una organización no gubernamental es falsa, al tratarse de una representación gráfica superpuesta que no corresponde a imágenes satelitales reales, conforme al posicionamiento oficial emitido por las autoridades ambientales y energéticas.