Detectan ‘chapo’ en Miramar

El material fue recolectado y trasladado a una empresa autorizada para su tratamiento, confinamiento y disposición final controlada

Por José Luis Rdz.

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Este martes, la Secretaría de marina informó que retiró restos de hidrocarburo de playa Miramar, en Ciudad Madero.

El reporte señala que la detección ocurrió durante recorridos marítimos y terrestres en el litoral del sur de Tamaulipas, como parte de labores de vigilancia.

Dadas las condiciones del hallazgo es poco probable que esté relacionado con el derrame que afecta el sur del golfo de México.

Durante la inspección, personal de la Armada de México identificó una masa de hidrocarburo intemperizado en forma sólida, además de fragmentos pequeños dispersos en la zona.

El material fue recolectado y trasladado a una empresa autorizada para su tratamiento, confinamiento y

disposición final controlada.