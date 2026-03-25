Diputados aprueban tope a pensiones de extrabajadores de Pemex y CFE

Diputados aprueban por unanimidad tope a pensiones de Pemex y CFE; reforma sigue discusión en lo particular con oposición señalando falta de transparencia

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 458 votos a favor y ninguno en contra, el tope a pensiones de extrabajadores de Pemex y CFE durante la sesión ordinaria del 25 de marzo de 2026.

La reforma a pensiones, que modifica el artículo 127 constitucional, busca limitar las llamadas “pensiones doradas” y ahora continuará su discusión en lo particular.

Morena, PT y PVEM defendieron la medida como un acto de justicia social, mientras que la oposición cuestionó la transparencia y posibles afectaciones a derechos adquiridos.

Por ahora, continúa su discusión en lo particular en el Pleno de la Cámara de Diputados, con reservas de momento anunciadas de parte partidos de oposición.

Reforma a pensiones: así la discusión en lo general en la Cámara de Diputados

Durante la discusión en lo general, diversos diputados del oficialismo, Morena, PT y PVEM apuntaron que los extrabajadores de Pemex y CFE no pueden seguir cobrando pensiones millonarias.

Esto bajo la aseveración de que la ciudadanía está en contra de que sólo unos cuantos reciban pensiones doradas, así como el beneficio sólo de un sector, como se los confirmaron.

Morena también criticó que esas pensiones doradas fueron fomentadas por los mismos partidos que estarían en contra de la reforma, PRI y PAN, quienes promovieron los privilegios.

Y es que diputados del PAN, como Noemí Berenice Luna, habló de que algunas pensiones benefician a extrabajadores de Pemex y CFE que lo necesitan y que la reforma a pensiones perjudicaría.

Otros diputados de oposición -Movimiento Ciudadano- señalaron un problema en la reforma a pensiones, ya que no presenta transparencia en cuanto a qué beneficiará el tope.

Reforma a pensiones: lo que sigue para la iniciativa de aprobarse en Cámara de Diputados

Tras aprobación en lo general y lo particular de la reforma a pensiones en la Cámara de Diputados, el dictamen sería enviado a los congresos estatales al ser una iniciativa constitucional.

La reforma a pensiones debe obtener la aprobación con mayoría calificada en al menos 17 congresos estatales, para que el dictamen sea aprobado y regrese al Senado.

Será la cámara de origen -el Senado- el que enviará la reforma de pensiones ya aprobada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Posterior a su publicación en el DOF, la reforma al artículo 127 constitucional sobre el tope de pensiones a extrabajadores entrará en vigor al día siguiente, como apunta su transitorio.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS