Harían pruebas discretas de SIDA y darán condones

Los condones estarán disponibles en módulos instalados en puntos estratégicos, pero se entregarán únicamente a quienes los soliciten, con el objetivo de evitar desperdicio y fomentar un uso consciente

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

De cara al periodo vacacional de Semana Santa, el programa de atención al VIH en Tamaulipas ajustó su estrategia preventiva con un enfoque más dirigido, priorizando la entrega responsable de insumos y el acceso informado a los servicios de salud, informó Jorge Sebastián Hernández Rodríguez, jefe del Departamento de VIH y Micobacterios.

El funcionario explicó que uno de los ejes centrales es reforzar la cultura de la detección oportuna, al insistir en que toda persona sexualmente activa debe realizarse al menos una prueba de VIH al año.

Señaló que muchas personas pueden vivir con el virus sin saberlo, por lo que un diagnóstico temprano permite acceder a tratamiento y mejorar la calidad de vida.

En cuanto a la distribución de preservativos, detalló que este año se implementará una modalidad “a petición”, dejando atrás la entrega masiva.

Los condones estarán disponibles en módulos instalados en puntos estratégicos, pero se entregarán únicamente a quienes los soliciten, con el objetivo de evitar desperdicio y fomentar un uso consciente.

“Ya no se reparten de forma indiscriminada; ahora se cuenta con módulos donde la gente puede acudir por ellos si así lo requiere”, indicó.

Para esta temporada se estima una disponibilidad inicial de al menos cinco mil preservativos, aunque se garantiza el abasto suficiente para cubrir una mayor demanda durante todo el periodo vacacional.

Los módulos estarán distribuidos en más de 24 puntos de alta afluencia, principalmente en playas, ríos y centros recreativos, donde también operarán brigadas integrales de salud con acciones preventivas.

Respecto a las pruebas, aclaró que las de VIH no se aplican en campo para preservar la confidencialidad, especialmente en casos reactivos que requieren seguimiento médico.

En su lugar, se ofrecerán pruebas de detección de hepatitis, al tratarse de un procedimiento menos sensible en su manejo inmediato.

Finalmente, reiteró que quienes deseen realizarse una prueba de VIH serán orientados y canalizados a unidades médicas, con el objetivo de garantizar atención especializada y un manejo adecuado de cada caso.

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