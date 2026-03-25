Implementarán operativo especial en playa Miramar durante Semana Santa

En cada turno operarán alrededor de 40 a 45 elementos, apoyados con patrullas, motocicletas y carriles destinados a emergencias, además de vigilancia en retornos estratégicos.

José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- Se desplegará un operativo especial de vialidad en playa durante el periodo de Semana Santa, con la participación de 83 elementos de Tránsito enfocados en agilizar la circulación sobre el bulevar Costero.

Héctor Marín Rodríguez, secretario del Ayuntamiento, informó que el esquema contempla presencia permanente las 24 horas, con dos turnos de 12 horas para distribuir al personal.

“Vamos a tener 83 elementos en playa exclusivamente en el bulevar Costero, enfocados en dar vialidad y principalmente fluidez vehicular durante todo el día”.

En cada turno operarán alrededor de 40 a 45 elementos, apoyados con patrullas, motocicletas y carriles destinados a emergencias, además de vigilancia en retornos estratégicos.

“Se implementará el mismo esquema del año pasado, que dio buenos resultados, evitando largas filas que anteriormente llegaban hasta el parque Bicentenario”, explicó.

Durante las noches, la labor se enfocará en brindar atención y orientación a turistas, descartando la instalación de retenes o filtros de revisión vehicular.

Se precisó que las infracciones se aplicarán únicamente en casos específicos, como conducir bajo los efectos del alcohol o cometer faltas al reglamento.

“Si alguien comete una infracción, como pasarse un alto o conducir con alcohol, se aplicará la sanción correspondiente, pero sin filtros generalizados”, señaló.

Respecto al resto de la ciudad, se mantendrá vigilancia con patrullas y una guardia de peritos, aunque con ajustes en la cobertura habitual.

“No se va a descuidar la ciudad, habrá unidades y personal, aunque con una distribución distinta por la atención en playa”, puntualizó.