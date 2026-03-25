Playa de Velamar no apta para bañistas: PC

El peligro principal radica en las fuertes corrientes marinas y la formación de "pozas", factores que atrapan con facilidad a quienes entran al mar

Por Óscar Figueroa

Expreso La Razón

ALTAMIRA, TAM.- La zona de playa en Velamar representa un riesgo para los bañistas, debido a sus peligrosas condiciones naturales.

El director de Protección Civil, Romel Martínez Flores, alertó que el tramo entre Tildillos y Dunas Doradas no cuenta con las garantías de seguridad necesarias para el uso recreativo.

El peligro principal radica en las fuertes corrientes marinas y la formación de «pozas», factores que atrapan con facilidad a quienes entran al mar.

Además, la costa presenta una pendiente muy pronunciada que dificulta la salida de los nadadores en caso de emergencia.

“El acceso para unidades de auxilio es limitado, lo que impide una atención oportuna en caso de accidente; las ambulancias y paramédicos enfrentan serias complicaciones para ingresar a este sector”, advirtió.

Aunque el acceso a estas playas es libre, el funcionario exhortó a la población no ingresar al agua en esta zona.

La falta de vigilancia y la lejanía de los cuerpos de rescate convierten a Velamar en un punto de alta vulnerabilidad para las familias.

Las corporaciones de emergencia concentrarán su presencia en las playas certificadas de Altamira y Ciudad Madero, donde sí existen servicios de guardavidas y servicios médicos.

Romel Martínez, apuntó que la recomendación a los paseantes es solo acudir a sitios turísticos habilitados para garantizar su integridad y la de su familia.