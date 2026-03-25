Proyecto Génesis impulsa una nueva etapa en la gestión hídrica del sur de Tamaulipas

El reúso de aguas residuales se posiciona como una alternativa clave para optimizar la disponibilidad de agua, mejorar las condiciones ambientales y respaldar el desarrollo económico de la región

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- El sur de Tamaulipas avanza hacia un modelo más eficiente y sostenible en la gestión del agua, mediante estrategias orientadas al aprovechamiento responsable del recurso y al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

En este contexto, el reúso de aguas residuales se posiciona como una alternativa clave para optimizar la disponibilidad de agua, mejorar las condiciones ambientales y respaldar el desarrollo económico de la región.

Los aprendizajes derivados de la crisis hídrica registrada en 2024 permitieron dimensionar áreas de oportunidad, particularmente en el aprovechamiento del recurso y en la necesidad de continuar consolidando infraestructura en zonas específicas de Ciudad Madero.

Como respuesta a estos retos, el Proyecto Génesis se consolida como una iniciativa estratégica que impulsa el tratamiento y reúso del agua, con el objetivo de garantizar el abasto y fortalecer la seguridad hídrica en el sur del estado.

Este proyecto es resultado de la visión y el impulso del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, en coordinación con la AISTAC, estableciendo un modelo innovador y autosostenible que evita el endeudamiento, brinda certidumbre al sector industrial y genera condiciones favorables para nuevas inversiones.

La participación activa de la AISTAC ha sido fundamental para alinear esfuerzos con el sector productivo, promoviendo el uso de agua tratada como un recurso estratégico que fortalece la competitividad y el desarrollo ordenado de la región.

Con este tipo de acciones, Tamaulipas avanza hacia un esquema de gestión hídrica más resiliente, en el que la coordinación entre autoridades, industria y sociedad permitirá aprovechar de manera integral los recursos disponibles y anticipar los desafíos futuros.