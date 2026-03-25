Reafirman hermandad Altamira y Tampico

Cabildo de Tampico invita al Ayuntamiento altamirense al 203 Aniversario de la ciudad

POR OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- Como muestra de unidad, colaboración institucional y fortalecimiento de la identidad regional, el Ayuntamiento de Altamira recibió formalmente la invitación del Cabildo de Tampico para participar en los festejos del 203 Aniversario de la fundación de esta ciudad, programados para el próximo 12 de abril.

El acto protocolario se llevó a cabo en la Palapa Champayán, donde autoridades de ambos municipios refrendaron los lazos de cooperación que históricamente han distinguido a la zona conurbada del sur de Tamaulipas. La celebración contempla una sesión solemne, así como la tradicional caravana que partirá desde la avenida Hidalgo.

Durante su intervención, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, destacó la relevancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad regional y el trabajo conjunto entre municipios.

“Muchas gracias por esta invitación, con mucho gusto vamos a acompañarlos en este 203 aniversario. Es cultura, es tradición, es la hermandad que tenemos los tres municipios. Esto ha trascendido no solo en el estado, sino a nivel nacional, donde somos la única zona conurbada con tres alcaldes hermanados, trabajando con políticas públicas semejantes para lograr el mayor bienestar social”, expresó.

Por su parte, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, subrayó los avances logrados mediante el trabajo coordinado entre ambas ciudades, destacando la importancia de preservar las tradiciones que han unido históricamente a la región.

“Nos sentimos muy contentos de seguir manteniendo estas tradiciones. Agradezco al presidente Armando por demostrar que en Altamira siempre hay una mano amiga que impulsa y apoya”, señaló.

Como parte del evento, se realizó el intercambio de obsequios entre ambos Cabildos y se disfrutó de presentaciones culturales a cargo del Trío de Huapangueros de la Casa de la Cultura de Altamira y del Ballet Folclórico Ixcuinan.

En la ceremonia también estuvieron presentes autoridades del sistema DIF de ambos municipios, así como síndicos, regidores y funcionarios municipales.

Con este acto, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de fortalecer la civilidad, la historia compartida y la colaboración permanente con Tampico, consolidando así el espíritu de hermandad que distingue a la región.