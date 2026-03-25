“Te amo Yei, Yei”, así se despidió su hijo del famoso payasito

A través de redes sociales, su hijo, Yei Yei Jr., compartió un emotivo mensaje de despedida que conmovió a quienes conocieron al reconocido payaso infantil

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con profundo pesar, familiares, amigos y conocidos lamentaron el fallecimiento de Juan José Sierra, mejor conocido como el payaso Yei Yei.

La noticia generó múltiples mensajes de solidaridad y apoyo hacia su hijo, Yei Yei Jr., así como para toda su familia y seres queridos, ante esta sensible pérdida.

“Nos unimos a nuestro compañero y amigo Yei Yei Jr. por el sensible fallecimiento de su papá, Juan José Sierra, el payaso Yei Yei. En estos momentos difíciles, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, señalaron allegados.

A través de redes sociales, su hijo, Yei Yei Jr., compartió un emotivo mensaje de despedida que conmovió a quienes conocieron al reconocido payaso infantil:

“Sentado en el sillón donde siempre estabas pa, desde aquí te escribo y te siento a mi lado. No hay nada que decir, solo Gracias. Todo lo que tengo todo lo que soy. Es por ti. Te

amo Yei”.

Juan José Sierra será recordado por su carisma, su vocación para hacer reír y por el legado de alegría que compartió con generaciones de familias, dejando una huella imborrable en la comunidad.