Activan operativo salvavidas en playas del sur de Tamaulipas por Semana Santa

La Secretaría de Marina, a través de la Primera Zona Naval, informó que la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026” se implementa en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres niveles de gobierno en la región

Por José Luis Rdz.

Expreso-La Razòn

CIUDAD MADERO, TAM.- Arranca el despliegue de seguridad y vigilancia en playas de Ciudad Madero y Altamira con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2026. La estrategia contempla resguardar a miles de visitantes del 27 de marzo al 12 de abril.

La Secretaría de Marina, a través de la Primera Zona Naval, informó que la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026” se implementa en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres niveles de gobierno en la región.

“Se busca proporcionar seguridad y vigilancia para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos del país durante esta temporada”.

En el operativo participan 47 elementos navales entre mandos, oficiales, marinería y personal civil, además de 16 unidades, incluyendo embarcaciones menores y vehículos terrestres para patrullaje y rescate.

Las acciones contemplan vigilancia marítima, terrestre y aérea, así como servicios de salvavidas y atención médica, con apoyo de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima en Tampico.

Durante la temporada se instalarán puestos de socorro en zonas de playa, donde personal capacitado brindará primeros auxilios a visitantes que lo requieran de manera inmediata.

Se exhorta a la población a respetar las indicaciones de seguridad, especialmente el sistema de banderas que advierte las condiciones del mar, desde aptas hasta de riesgo.

También se recomienda no descuidar a menores, evitar ingresar al mar tras consumir alcohol, nadar en zonas vigiladas y no obstruir accesos para unidades de emergencia.

El operativo se mantendrá activo durante todo el periodo vacacional, con la finalidad de reducir riesgos y atender de forma oportuna cualquier incidente en el litoral del sur de Tamaulipas.