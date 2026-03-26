Alcanza hidrocarburo costas del sur de Tamaulipas

Las autoridades también detallaron que las labores incluyeron recorridos terrestres, sobrevuelos y coordinación interinstitucional para evaluar la magnitud del evento y atender las zonas afectadas

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.- El arribo de fragmentos de hidrocarburo a playas del sur de Tamaulipas quedó confirmado tras varios días de desplazamiento desde costas del Golfo de México, evidenciando un impacto progresivo en la región.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, en el documento “Análisis de vientos y corrientes” y la lámina de “Situación general”, el fenómeno fue monitoreado desde inicios de marzo mediante sobrevuelos, análisis de corrientes marinas y seguimiento satelital del desplazamiento del contaminante.

“Se ha dado seguimiento hasta el reciente arribo a playas del sur de Tamaulipas”, indica el reporte oficial, que ubica el avance del hidrocarburo desde Tabasco hacia Veracruz y finalmente Tamaulipas.

El análisis de vientos y corrientes muestra que las manchas detectadas inicialmente en costas de Tabasco se desplazaron hacia el norte, alcanzando primero el sur de Veracruz y posteriormente el litoral tamaulipeco.

En la línea del tiempo presentada, se documenta que desde el 2 de marzo se registraron avistamientos en Coatzacoalcos, seguidos por reportes en Paraíso, Alvarado y Tuxpan, hasta llegar el 24 de marzo a Playa Miramar en Ciudad Madero.

Las autoridades también detallaron que las labores incluyeron recorridos terrestres, sobrevuelos y coordinación interinstitucional para evaluar la magnitud del evento y atender las zonas afectadas.

Respecto al origen, se informó que la emanación estaría relacionada con un buque y chapopoteras naturales detectadas en el Golfo de México, manteniéndose en curso una investigación técnica y científica para determinar con precisión la causa del derrame.