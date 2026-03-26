Concluyen trabajos en infraestructura sanitaria en calle Sinaloa; obra entra en fase de cierre

Las acciones son resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento de Ciudad Madero y la COMAPA Sur

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

La obra de rehabilitación del colector sanitario en la calle Sinaloa, entre Puebla y el boulevard Adolfo López Mateos, en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero, ha concluido en su componente sanitario y avanza hacia su etapa de cierre.

La intervención contempló la sustitución de un colector de 60 pulgadas, así como la instalación de una madrina de 8 pulgadas, en un tramo total de 105 metros lineales, acciones que permiten restablecer la funcionalidad del sistema de drenaje sanitario y mejorar su capacidad operativa.

Con estos trabajos finalizados, actualmente se desarrollan labores de compactación del área intervenida, previas a la pavimentación, con lo que se dará por concluida la rehabilitación integral de la vialidad.

Este frente forma parte de un proyecto estratégico de reconfiguración del colector principal, orientado a modernizar la infraestructura sanitaria y atender de fondo puntos críticos en la red.

Las acciones son resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Ayuntamiento de Ciudad Madero y la COMAPA Sur, consolidando un esquema de atención conjunta para fortalecer los servicios de saneamiento en beneficio de la ciudadanía.