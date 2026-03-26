Detectan residuos de crudo sobre el río Pánuco

La situación generó curiosidad entre pescadores y prestadores de servicios, quienes observaron las manchas desplazarse lentamente sobre el agua

José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Residuos con apariencia de hidrocarburo fueron detectados flotando sobre la superficie del río Pánuco, en la zona sur de Tamaulipas.

La situación generó curiosidad entre pescadores y prestadores de servicios, quienes observaron las manchas desplazarse lentamente sobre el agua.

El registro se ubicó en el acceso a Las Escolleras, donde se observó la presencia del material contaminante en la corriente.

Elementos de la Secretaría de Marina se mantuvieron en el sitio realizando labores de vigilancia y supervisión en el área.

El material se mantiene visible sobre la superficie del agua, formando manchas irregulares con tonalidad oscura y ligera iridiscencia.

La vigilancia permanecio en el punto mientras continúan las evaluaciones para determinar el origen del contaminante y el posible riesgo ambiental en la región.

Desde hace varias semanas, el Golfo de México enfrenta una crisis ambiental por el desplazamiento de manchas de hidrocarburo que avanzan desde la Sonda de Campeche hacia el litoral.

El derrame, originado en instalaciones petroleras frente a Tabasco, se ha extendido por efecto de corrientes marinas y condiciones de viento, alcanzando costas del sur de Veracruz.

Reportes recientes advierten que la contaminación se ha dispersado por cientos de kilómetros, con presencia de residuos en playas, afectaciones a fauna marina y preocupación en sectores pesquero y turístico.