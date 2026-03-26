Escuelas, en alerta por robos en vacaciones; llaman a blindar planteles

En los planteles se resguarda equipo como computadoras y material de valor

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante el inicio del periodo vacacional, se activaron medidas de vigilancia en planteles educativos para prevenir robos mientras las escuelas permanecen cerradas.

Se mantiene coordinación con corporaciones de seguridad para realizar recorridos y atender reportes durante estos días. En los planteles se resguarda equipo como computadoras y material de valor.

Durante el periodo vacacional de diciembre, al menos siete escuelas fueron afectadas por robos, principalmente de cableado eléctrico y equipo de cómputo. Uno de los casos dejó sin energía a un jardín de niños.

El problema ya no se concentra en zonas específicas y puede presentarse en cualquier sector de la ciudad.

Se busca reforzar la vigilancia con apoyo de padres de familia y personal de resguardo, aunque este último no está presente en todos los niveles educativos.

También se plantea el uso de sistemas de videovigilancia como medida preventiva, conectados a centros de monitoreo.

El periodo vacacional será del 27 de marzo al 13 de abril. Mas de 56 mil estudiantes de nivel básico en la región estarán fuera de clases, lo que incrementa la exposición de los planteles a posibles robos.