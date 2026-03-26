FIFA y Sheinbaum afinan preparativos rumbo al Mundial 2026

La presidenta informó también que 400 jóvenes se han inscrito en el sorteo para ganar el boleto para el partido inaugural del Mundial

El próximo lunes 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional al presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA),

No se tiene previsto que participe en la conferencia matutina, pero estarán abordando algunos detalles previo a la inauguración del mundial.

“El lunes recibimos al presidente de la FIFA, a infantino. Va a venir aquí a Palacio Nacional con algunos detalles todavía de organización y pues para recibirlo y platicar sobre el mundial”, informó la mandataria.

El próximo 11 de junio, en el Estadio Ciudad de México, la selección mexicana inaugura el mundial en el enfrentamiento ante Sudáfrica.

400 jóvenes inscritas para sorteo: Sheinbaum

Son 400 las jóvenes que se han inscrito en el sorteo para ganar el boleto para el partido inaugural del mundial, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia de Prensa en Palacio Nacional, dijo que ya enviaron sus videos en los que realizan las dominadas.

“Son como 400 jóvenes lo que me informó que se han inscrito para con sus videos para ver quién va a ganar el boleto 00001, como 400”, expresó.

La titular del Ejecutivo Federal refirió que arrancan los partidos del repechaje del mundial en Guadalajara y Monterrey, además de que el sábado se celebrará el partido amistoso entre las elecciones de México y Portugal.

“Cuando sea el mundial para la FIFA se llama estadio Ciudad de México, el sábado hay un primer partido amistoso a la selección con Portugal, y pues ya el 11 de junio esperando la inauguración”, indicó.

Hasta el 10 de abril se recibirán las postulaciones —de las que realicen las mejores dominadas— en la página del “Mundial Social” para ganar el boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asistir al mundial.

Participan todas las jóvenes mexicanas de entre 16 y 25 años aficionadas a este deporte que obtendrán el boleto 00001 para que represente a México en la ceremonia inaugural.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO