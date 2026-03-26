Se encuentra listo el Parque Acuático Altamira para recibir a visitantes

Abrirá sus puertas al público a partir de este viernes 27 de marzo; cuenta con certificación de instalaciones limpias, seguras y calidad del agua en sus albercas

OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- El Parque Acuático Altamira se encuentra listo para recibir a visitantes a partir de este viernes 27 de marzo, luego de haber obtenido el dictamen que avala la limpieza, seguridad y calidad del agua en todas sus instalaciones.

En un evento encabezado por el alcalde de Altamira, el Dr. Armando Martínez Manríquez, y la presidenta del Sistema DIF Municipal, C.P. Rossy Luque de Martínez, se realizó la apertura simbólica del renovado espacio recreativo con la asistencia de alumnos del CAIC Acapulquito, quienes disfrutaron de las instalaciones, marcando así el inicio de actividades previo a su apertura al público en general durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Al evento también asistieron la presidenta del Voluntariado Juvenil del DIF Altamira, Rosa Elena Martínez Luque; el encargado de despacho de la coordinación jurisdiccional de la COEPRIS Altamira 12, José Daniel Martínez Cano; así como síndicos, regidores del Ayuntamiento, estudiantes, padres de familia y personal docente.

Durante su intervención, la presidenta del DIF Altamira destacó la importancia de ofrecer espacios seguros y de calidad para las familias.

“Nos llena de emoción saber que disfrutarán de este espacio, que es realmente lo que da sentido a todo lo que realizamos. Este parque ha sido preparado con gran responsabilidad; hemos recibido el dictamen de instalaciones limpias, seguras y con calidad del agua en todas las albercas, lo cual brinda certeza para que los visitantes disfruten con tranquilidad”, expresó Rossy Luque.

Por su parte, el representante del sector salud, José Daniel Martínez Cano, explicó que el parque cumple al cien por ciento con la normatividad vigente.

“Se realizó una inspección sanitaria donde se verificó el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana. Se tomaron muestras de agua de las diferentes albercas, mismas que fueron analizadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tamaulipas, certificado a nivel federal, arrojando resultados microbiológicos óptimos para garantizar el bienestar de los visitantes”, señaló.

Asimismo, se informó que, con motivo de la temporada vacacional, se habilitaron regaderas incluyentes para niñas, niños y personas con discapacidad, con el objetivo de facilitar su movilidad y promover espacios accesibles para todos.

Finalmente, la presidenta del DIF reiteró que el parque está preparado para recibir a un gran número de familias durante Semana Santa, destacando que se cuenta con servicios de atención médica, guardavidas y personal de Protección Civil.

“Estamos listos para recibir a muchísimas familias. Este parque es de ustedes y para que lo disfruten. Aquí ofrecemos seguridad, atención y servicios que garantizan una estancia placentera para todos”, concluyó.