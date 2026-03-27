Activa Tamaulipas estrategia para Semana Santa 2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya presidió la Mesa de Paz, donde se dieron a conocer las acciones operativas.

POR. STAFF

Soto la Marina, Tamaulipas.– El estado implementó la Estrategia Interinstitucional de Seguridad y Atención Turística Semana Santa 2026 para recibir a 2.9 millones de visitantes.

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la Mesa de Paz donde se presentaron las acciones operativas.

Participan 4,276 elementos de 14 dependencias de los tres órdenes de gobierno. Se desplegarán 757 unidades terrestres de la Guardia Estatal, 207 vehículos de la Guardia Nacional, seis helicópteros para traslados de emergencia y 981 prestadores de servicios.

También se activan 13 rutas de auxilio de Ángeles Verdes con 29 elementos y 19 unidades, además de 25 puntos de control carretero y 2,570 elementos de seguridad pública.

El gobernador señaló que el estado mantiene vigilancia ante el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México y afirmó que no representa afectaciones graves en playas de Tamaulipas.

La estrategia contempla atención directa al visitante, orientación y respuesta inmediata en los principales destinos turísticos.