Alerta: suben los incendios en zacatales

Autoridades prenden focos de alerta por el incremento en incendios forestales y por el temor que suban más por que arreciarán las altas temperaturas y la sequía.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

La incidencia de incendios en zacatales comienza a encender focos de alerta en Ciudad Victoria, donde autoridades de Protección Civil anticipan un incremento significativo conforme aumenten las temperaturas en las próximas semanas.

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, Livio César Flores Rodríguez, informó que durante la última semana se atendieron 29 incendios en zacatales, cifra que, aunque aún no supera los niveles críticos de años anteriores, refleja una tendencia al alza propia de la temporada.

“Todavía no rebasamos las cifras de años pasados porque no han subido las temperaturas como en verano; sin embargo, conforme se sequen más los zacatales, esperamos un aumento en los servicios”, explicó.

Riesgo en aumento por condiciones climáticas

Actualmente, las temperaturas oscilan entre los 27 y 29 grados centígrados, lejos aún de los picos de entre 40 y 45 grados que se registran en verano.

No obstante, el comportamiento histórico advierte un posible repunte acelerado.

“Mientras se mantengan estas temperaturas, estimamos entre 27 y 29 incendios por semana, pero en años anteriores hemos llegado hasta 65 en ese mismo periodo”, precisó.

Llamado a propietarios y ciudadanía

Ante este panorama, el funcionario reiteró el llamado a los propietarios de terrenos baldíos para que cumplan con la limpieza de sus predios, una obligación legal clave para prevenir incendios.

“El municipio notifica a los dueños. Por ley, debemos mantener limpios nuestros terrenos. Vamos a seguir insistiendo en que la ciudadanía cumpla con esta responsabilidad”, señaló.

Subrayó que la acumulación de maleza seca es uno de los principales factores de riesgo, ya que facilita la propagación del fuego, especialmente con altas temperaturas y presencia de viento.

Identifican posibles responsables

Protección Civil ha comenzado a identificar a posibles responsables de algunos incendios, lo que podría derivar en sanciones legales.

“Ya tenemos identificadas a dos personas; la policía está al tanto y nos apoya en el seguimiento”, indicó.

El funcionario hizo un llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa.

“Si alguien está incurriendo en estas prácticas, está a tiempo de detenerse. De lo contrario, enfrentará consecuencias legales”, advirtió.

Capacidad de respuesta

Para atender estas emergencias, Protección Civil municipal cuenta con 82 elementos operativos, además de tres camionetas, una unidad de acción rápida y una ambulancia.

Asimismo, se mantiene coordinación permanente con Protección Civil del Estado, lo que permite fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes de mayor magnitud.

Riesgo latente rumbo al verano

Aunque por ahora la situación se mantiene dentro de parámetros controlables, el riesgo de incendios en zacatales permanece latente y con tendencia al alza conforme avance la temporada de calor.

Las autoridades reiteraron que la prevención será fundamental para evitar que estos siniestros se multipliquen y representen un riesgo mayor para la población, el medio ambiente y el patrimonio de los ciudadanos.