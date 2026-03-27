Aumenta N. Laredo conectividad aérea

El Gobierno Municipal anunció la ampliación en las frecuencias de vuelos directos entre Nuevo Laredo y la Ciudad de México, fortaleciendo así la conectividad de la ciudad con el centro del país

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En respuesta al incremento en la demanda de movilidad aérea y en vísperas del periodo vacacional de Semana Santa, el Gobierno Municipal anunció la ampliación en las frecuencias de vuelos directos entre Nuevo Laredo y la Ciudad de México, fortaleciendo así la conectividad de la ciudad con el centro del país.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, informó que esta medida, operada por la aerolínea Viva Aerobus, responde tanto a las necesidades de traslado de las familias neolaredenses como al dinamismo del sector comercial y aduanero.

“Hoy Nuevo Laredo da un paso importante en materia de conectividad aérea. Estas nuevas frecuencias no solo facilitan el traslado de nuestras familias en temporada vacacional, también fortalecen nuestra vocación comercial y logística, al brindar más opciones a quienes viajan por negocios. Seguiremos impulsando acciones que acerquen más oportunidades y desarrollo para nuestra ciudad”, expresó Canturosas Villarreal.

De acuerdo con la nueva programación, las frecuencias quedan establecidas de la siguiente manera; lunes y viernes: Nuevo Laredo – Ciudad de México: 5:40 p.m., Ciudad de México – Nuevo Laredo: 2:35 p.m.

Mientras que, martes, jueves y sábado: Nuevo Laredo – Ciudad de México: 5:40 p.m. Ciudad de México – Nuevo Laredo: 2:35 p.m. y los miércoles y domingo: Nuevo Laredo – Ciudad de México: 6:50 p.m. y Ciudad de México – Nuevo Laredo: 3:40 p.m.

Con este incremento en frecuencias, se espera una mayor fluidez en el traslado de pasajeros, especialmente durante temporadas de alta demanda, lo que permitirá reducir tiempos de espera y ofrecer más alternativas de viaje para quienes se desplazan por motivos personales, turísticos o laborales.

Otra de las aerolíneas que ofrece vuelos a la CDMX es Aeromóexico, quienes ofrecen a los viajeros cuatro vuelos por semana.

Esta mejora en la conectividad aérea fortalece la posición estratégica de Nuevo Laredo como uno de los principales puntos de intercambio comercial del país, facilitando la llegada de inversionistas, empresarios y visitantes que contribuyen al dinamismo económico de la región.

Finalmente, la administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía a aprovechar estas nuevas frecuencias, que ya se encuentran disponibles para su adquisición, y que representan una oportunidad para viajar de manera más accesible, eficiente y cómoda entre Nuevo Laredo y la capital del país.