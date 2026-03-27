Contratan a gatita en Turismo de Altamira

Tras ser oficializada, la mascota recibió reconocimiento formal de las autoridades para asegurar su estancia y protección en las oficinas municipales.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Ágatha se convirtió en el nuevo animal comunitario de la Coordinación de Turismo en Altamira.

Tras un proceso de oficialización, la mascota recibió el reconocimiento formal de las autoridades para garantizar su estancia y protección dentro de las oficinas municipales.

La Dirección de Bienestar Animal otorgó este nombramiento con el fin de asegurar que la gatita cuente con alimento, servicios médicos y un entorno seguro.

Con este acto, la dependencia busca que los espacios de trabajo sirvan como ejemplo de respeto y cuidado hacia los animales que habitan en la comunidad.

El primer animal comunitario del ayuntamiento de Altamira fue el perrito Servi, el cual está a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos.