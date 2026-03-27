Crudo llegaría a la playa Bagdad de Matamoros: Conibio Global

La agrupación ambiental precisó que la mancha “se encuentra desplazándose hacia el norte”, lo que eleva el nivel de alerta ante la posibilidad de que alcance Playa Bagdad en el corto plazo.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Muy seguramente en los próximos días, la playa Bagdad de Matamoros podría resentir la llegada del crudo derramado desde hace varias semanas en el Golfo de México, ante el avance de una mancha de hidrocarburo que se desplaza hacia el norte y que ya mantiene bajo vigilancia al litoral tamaulipeco.

La organización Conibio Global A.C. advirtió que este fenómeno ya ha sido identificado al sur de la región, en una trayectoria que, de mantenerse, podría impactar directamente las costas de Matamoros, impulsada además por las condiciones meteorológicas asociadas a un frente norte.

Aunque el origen del derrame no ha sido confirmado por autoridades, la asociación civil señaló que existen indicios que apuntan a una embarcación que transportaba hidrocarburo, lo que refuerza la necesidad de mantener un monitoreo puntual en la zona.

En este contexto, la agrupación ambiental precisó que la mancha “se encuentra desplazándose hacia el norte”, lo que eleva el nivel de alerta ante la posibilidad de que alcance Playa Bagdad en el corto plazo.

Frente a este escenario, Conibio Global aseguró que ya existe coordinación con instancias gubernamentales para actuar en caso de que el hidrocarburo toque tierra, al indicar que se mantienen listos “para activar acciones de atención y limpieza junto a nuestros técnicos comunitarios y voluntarios”.

Además del impacto ambiental, uno de los principales focos de atención será la fauna marina, por lo que la organización destacó que su personal especializado cuenta con preparación para este tipo de contingencias, subrayando que cuentan con veterinarios bien capacitacitados para responder ante las posibles afectaciones por hidrocarburos.

Pese al riesgo latente, hasta ahora no se han detectado rastros del contaminante en la zona, según el propio organismo, que puntualizó que “hasta el momento, no se ha detectado presencia de hidrocarburos en Playa Bagdad”.

Finalmente, la asociación reiteró que el seguimiento será permanente en los próximos días, con el objetivo de informar de manera oportuna cualquier cambio en la trayectoria de la mancha y su eventual impacto en las costas de Tamaulipas.