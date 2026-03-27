Encabeza Armando Martínez “Limpiazo 2026” en Playa Tesoro

Una jornada ambiental con participación ciudadana, sector educativo y empresarios

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental y preservar uno de los principales destinos turísticos del municipio, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, encabezó el arranque de la jornada “Limpiazo 2026” en Playa Tesoro, con la participación de diversos sectores de la sociedad.

Acompañado por autoridades municipales, representantes de la industria, empresas locales, instituciones educativas, integrantes de la sociedad civil y fuerzas armadas, el edil dio el banderazo oficial a esta iniciativa que busca fomentar el cuidado del entorno natural y fortalecer la conciencia ecológica entre la población, previo al periodo vacacional de Semana Santa.

Durante su mensaje, Martínez Manríquez destacó que más allá de realizar labores de limpieza, esta jornada tiene como propósito principal generar una cultura de responsabilidad ambiental entre ciudadanos y visitantes.

“Ustedes lo ven, para donde volteemos la playa está limpia, porque nuestro municipio en colaboración con la ASIPONA le damos mantenimiento permanente a nuestra playa, venimos a hacer cultura de limpieza, a enviar un mensaje a toda la ciudadanía y a todas aquellas personas que nos visitan”, expresó.

El alcalde reiteró que Playa Tesoro se encuentra actualmente libre de contaminación, y aseguró que el municipio está preparado para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad ambiental.

“Nuestra Playa Tesoro está limpia de contaminación. Estamos listos por si llegan grumos de chapopote, de inmediato los vamos a retirar, pero en este momento nuestras playas están listas para recibir a los paseantes que gusten venir”, puntualizó.

En esta jornada participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, así como representantes del sector empresarial, instituciones federales, municipales y educativas, consolidando un esfuerzo conjunto en favor del medio ambiente.