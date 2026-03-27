Escolta del CBTIS 236 obtiene pase al nacional tras destacar en encuentro cívico

En esta fase estatal logró posicionarse en el segundo sitio, consolidando el nivel competitivo de la institución.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

En el marco del VII Encuentro Nacional Cívico de la DGETI 2026, celebrado en Tamaulipas, la escolta del CBTIS 236 de Ciudad Victoria se llevó el primer lugar estatal, resultado que le otorga el pase directo a la etapa nacional, próxima a realizarse.

El contingente destacó por su precisión, disciplina y coordinación durante la competencia, superando a representativos de distintos planteles del subsistema en la entidad.

Por su parte, la banda de guerra del mismo plantel también tuvo una participación sobresaliente, misma que actualmente ostenta el tercer lugar a nivel nacional.

En esta fase estatal logró posicionarse en el segundo sitio, consolidando el nivel competitivo de la institución.

El director del CBTIS 236, Marcos Saldaña García, reconoció el trabajo del instructor Fernando Gamaliel Morquecho, asesor del grupo ganador, a quien atribuyó la preparación y resultados obtenidos a lo largo del proceso.

Asimismo, destacó el compromiso de los estudiantes, quienes han puesto en alto el nombre del plantel, de Victoria y Tamaulipas entero en este tipo de encuentros cívicos.