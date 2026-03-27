Identifican el origen del derrame

Autoridades federales atribuyen la contaminación en el Golfo de México a un buque y dos chapopoteras naturales, mientras continúan las investigaciones y acciones de contención.

Por Staff

Expreso-La Razón

El Grupo Interdisciplinario federal encargado de indagar el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México señaló que la contaminación se atribuye a tres fuentes: un buque y dos chapopoteras naturales ubicadas en el sureste del País.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, detalló que identificaron como fuentes contaminantes a un buque que estuvo fondeado frente a las costas de Coatzacoalcos, Veracruz; una chapopotera ubicada a 5 millas del mismo puerto, y otra emanación ubicada en la Sonda de Campeche.

«La contaminación proviene de tres fuentes, hasta el momento en el caso del buque, por imágenes de satélites se sabe que hubo una mancha alrededor del fondeadero, sin poder determinar cual de los 13 buques la hizo, cuatro todavía navegan en México, el resto de buques que navegan en aguas internacionales hemos pedido cooperación para pasarles inspección y ver cuál buque hizo el vertimiento», explicó este jueves en conferencia de prensa conjunta.

«La fuente que sigue activa y creemos que es la que más contaminante ha vertido es la correspondiente a las chapopoteras naturales que están en Cantarell, en Sonda de Campeche, estas chapopoteras tienen una emanación permanente, natural, sin embargo, ha habido un mayor flujo de contaminante en el último mes.

Por ello, estamos colocando con Pemex barreras marinas para que contener en sitio el contaminante y ya no lleguen a las playas, y estamos efectuando revisiones con drones submarinos y buzos para descartar cualquier falla estructural de las plataformas en esa región».

Morales Ángeles explicó que los vientos y corrientes hacia el noroeste han provocado que playas de Veracruz, Tabasco y hasta Tamaulipas hayan registrado la contaminación del hidrocarburo.

Sin embargo, aseguró que las playas están aptas para los vacacionistas en esta próxima Semana Santa.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Marta Bárcena, descartó que exista un daño ambiental severo y negó que las autoridades hayan actuado tarde.

«Hemos actuado en conjunto en forma responsable y conforme a protocolos institucionales», sostuvo.

La Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy, reportó seis ejemplares marinos muertos, entre tortugas y aves. Respecto a un delfín cuya muerte fue ampliamente difundida en redes sociales y atribuida al derrame, la titular de Semarnat señaló que el animal murió por golpes y no por contaminación.

Bárcena anunció que preparan una denuncia penal por el daño ambiental ocasionado.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, informó que se contrataron 300 personas para la limpieza de playas y presentó un video de sobrevuelo sobre la laguna El Ostión para mostrar la ausencia de manchas visibles en la zona.

En la conferencia también participaron la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Andrea González Hernández.