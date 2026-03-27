Instalan módulo del ISSSTE en plaza de Armas; aplican vacuna contra VPH y otras enfermedades

Mariana Zaragoza y Judith García informaron que la vacuna contra el VPH es para niñas desde 11 años y niños de quinto de primaria.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Al iniciar las vacaciones de Semana Santa, un módulo de vacunación del ISSSTE fue instalado en la plaza de Armas de Tampico, donde se aplicaron dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y otras enfermedades a distintos grupos de la población.

Mariana Zaragoza y Judith García, responsables de la jornada, informaron que la vacuna contra el VPH está dirigida a niñas a partir de los 11 años y a niños que cursan el quinto grado de primaria.

“VPH contra el Virus del Papiloma Humano para niñas de 11 años de edad y niños de quinto grado de primaria”

Además, se aplican biológicos contra tétanos, neumococo para personas mayores de 50 años, influenza a partir de los 6 meses de edad, así como sarampión y rubéola para población de entre 13 y 49 años.

También se dispone de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) para menores.

El personal de salud invitó a la ciudadanía a acudir al módulo ubicado frente a la presidencia municipal, e indicó cuentan con suficientes dosis para atender la demanda.

“Invitamos a toda la población… estamos aquí enfrente de la presidencia, en la plaza de Armas… sí traemos suficiente vacuna”

Para recibir el biológico, niñas y niños deben presentar su cartilla de vacunación, mientras que las personas adultas pueden acudir proporcionando su nombre completo.

El módulo operó este viernes durante cuatro horas y se espera que a partir de la próxima semana, brinde atención en un horario de 8:30 a 12:30 horas.