Legisladores paran 12 días; personal sólo descansa tres

Congreso de Tamaulipas suspende actividades por casi dos semanas para diputados, mientras trabajadores sólo tendrán tres días de asueto conforme al calendario estatal.

Por. Staff

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Congreso del Estado de Tamaulipas acordó un periodo de receso de hasta 12 días para diputadas y diputados locales durante Semana Santa, mientras que la base trabajadora del Poder Legislativo únicamente contará con tres días de descanso, correspondientes a miércoles, jueves y viernes santos

Los legisladores iniciaron su periodo de descanso desde finales de marzo y prevén retomar actividades en los primeros días de abril; durante ese lapso, se ha señalado que realizarán trabajo en sus respectivos distritos

En contraste, el personal administrativo y operativo del Congreso se ajustará al calendario oficial del Gobierno estatal, el cual establece únicamente tres días inhábiles para servidores públicos en este periodo

Información interna y antecedentes laborales indican que en años anteriores, al menos durante los últimos cinco años, los trabajadores del Legislativo habían contado con una semana completa de asueto durante Semana Santa; en esta ocasión, el periodo fue reducido

Hasta el momento, no se ha informado sobre la emisión de un acuerdo público adicional que modifique las condiciones laborales del personal ni sobre actividades extraordinarias programadas durante esos días en el recinto legislativo

El receso legislativo se da en un contexto en el que el Congreso mantiene pendientes diversos asuntos en comisiones y en el pleno, mismos que serán retomados una vez concluido el periodo de descanso establecido

Las actividades legislativas ordinarias se reanudarán conforme al calendario interno del Congreso al concluir el receso de Semana Santa, tanto en sesiones como en trabajos de comisiones