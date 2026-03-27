Llaman a donar cabello para combatir derrame en costas de Tamaulipas

El exhorto va dirigido principalmente a barberos, peluqueros y a la sociedad en general.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La preocupación por el impacto ambiental del derrame de crudo que ya alcanzó las costas de Tamaulipas comienza a movilizar a la ciudadanía y desde el municipio de Aldama, un joven identificado como Alex González lanzó un llamado urgente para recolectar cabello humano y de animales, con el objetivo de contribuir en las labores de limpieza del hidrocarburo en playas y zonas marinas afectadas.

A través de redes sociales, explicó que esta iniciativa tiene un sustento científico, ya que el cabello funciona como una “esponja natural” gracias a la queratina, proteína que permite absorber el petróleo mientras repele el agua.

Este material es utilizado para la elaboración de barreras flotantes, conocidas como “booms”, que ayudan a contener y retirar el crudo sin generar daños adicionales al ecosistema.

Así también, el joven detalló que se puede donar cabello de cortes recientes, así como pelo de mascotas, siempre y cuando esté limpio y seco.

Estas donaciones serán destinadas a la fabricación de herramientas ecológicas que permitirán absorber el petróleo tanto en el agua como en la arena, además de proteger a la fauna marina afectada por este desastre.

La colecta se llevará a cabo con fecha límite hasta mañana viernes, y será el propio Alex González quien entregue lo recabado en Tampico al biólogo Franco S. Alejandre, encargado de coordinar este tipo de acciones ambientales.

Finalmente, hizo un llamado a la solidaridad de la población, al destacar que “un pequeño gesto puede ayudar a limpiar nuestro mar”, en un momento crítico para el ecosistema del Golfo de México.