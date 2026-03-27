Mantienen ocupación hotelera sin cancelaciones en sur de Tamaulipas

Reservaciones para Semana Santa superan 80% en días pico; descartan afectaciones por derrame en costas de Veracruz y confirman condiciones aptas en Playa Miramar.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Se mantienen sin cancelaciones las reservaciones hoteleras en la zona sur de Tamaulipas pese a la incertidumbre generada por el derrame de hidrocarburo en costas de Veracruz, el sector reporta estabilidad en la demanda y expectativas positivas rumbo al periodo vacacional, de acuerdo con Jorge Maron Ceja, presidente de la Asociación de Hoteleros del Sur de Tamaulipas, quien aseguró que tras sesión ordinaria ningún establecimiento ha registrado afectaciones, lo que refuerza la confianza en la llegada de visitantes.

Explicó que las reservaciones para los días fuertes de Semana Santa continúan en niveles elevados, especialmente para jueves y viernes santo, donde la ocupación proyectada supera el 80 por ciento, cifras alineadas con el comportamiento del año pasado, lo que refleja una tendencia sostenida en la actividad turística de la región, incluso en un contexto de atención mediática por el incidente ambiental en el Golfo.

Señaló que el sector mantiene una perspectiva favorable, confiando en que las condiciones actuales permitan sostener la afluencia turística, al no existir hasta ahora reportes de impacto en playas del sur tamaulipeco, factor clave para la decisión de viaje de los visitantes.

En ese contexto, autoridades municipales reforzaron recorridos de supervisión en Playa Miramar, donde no se han detectado indicios de contaminación ni riesgos para los bañistas, según informó el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, quien detalló que las revisiones abarcaron los ocho kilómetros del litoral, incluyendo monitoreo mar adentro, sobrevuelos y uso de drones, sin encontrar presencia de contaminantes.

Afirmó que las condiciones del agua se mantienen aptas para uso recreativo, lo que permite garantizar la seguridad de los turistas en uno de los principales destinos de la región, además de señalar que existe coordinación constante con el sector hotelero, donde la ocupación se mantiene estable y con ligera tendencia al alza.

El monitoreo en la zona costera continuará durante los próximos días, aunque hasta el momento no se identifican factores que comprometan la actividad turística ni el desarrollo del periodo vacacional en el sur de Tamaulipas.