«Monta rentas” usan TikTok para engañar con departamentos baratos en la Roma

Los estafadores conocidos como “monta rentas” están utilizando diversos medios para atrapar víctimas, ahora emigraron de redes como Facebook para anunciarse en TikTok

MÉXICO.- Buscar dónde vivir en la Ciudad de México es una odisea, las ofertas muchas veces rebasan el presupuesto, pues no es un secreto que tras la pandemia se encarecieron las rentas en toda la capital del país, por ello han ido en aumento los fraudes inmobiliarios, aquí te explicamos cómo operan estos delincuentes y la manera en que puedes evitar caer en un engaño.

¿Una renta en la colonia Roma por 11,000 pesos? Recientemente en plataformas como TikTok se han visto anuncios de ese tipo, supuestos departamentos de dos recámaras, con más de 100 metros cuadrados a un precio irreal. Lo sorprendente es la respuesta de la gente, cientos de comentarios solicitando información y una puerta abierta para los estafadores.

Desde luego que estas publicaciones atraen a muchas personas que usan esa red social y consideran esta una oportunidad única. Los estafadores aprovechan el algoritmo de la plataforma para mostrar videos atractivos de departamentos lujosos a precios increíblemente bajos.

El Modus Operandi en TikTok

El «Gancho» Visual es a través de la publicación de videos con recorridos rápidos, estilo house tour, de propiedades modernas en zonas de alta demanda como la Condesa, Roma, Del Valle o Polanco en CDMX. Usan música en tendencia para ganar alcance, además de tres factores clave:

Precios Irreales : Ofrecen rentas hasta un 30% o 50% por debajo del valor de mercado.

: Ofrecen rentas hasta un 30% o 50% por debajo del valor de mercado. Desvío a WhatsApp : En la descripción del video o en el primer comentario, piden que el contacto sea exclusivamente por WhatsApp, sacando a la víctima del entorno «seguro» de la plataforma.

: En la descripción del video o en el primer comentario, piden que el contacto sea exclusivamente por WhatsApp, sacando a la víctima del entorno «seguro» de la plataforma. La Urgencia: Argumentan que «hay muchos interesados» o que «el dueño vive fuera y necesita apartarlo ya» para presionar a la víctima a realizar un depósito de apartado sin haber visto el inmueble.

¿Cómo operan los “monta rentas”?

La realidad es que se trata de una estafa, el modo en el que operan estos defraudadores se ha visto similar a través de otras plataformas como inmuebles 24 o Marketplace de Facebook. Todo inicia con la publicación de un espacio en renta muy por debajo del precio promedio. Toma en cuenta eso como la primera señal de alerta.

Posteriormente sigue el contacto de la persona que ofrece la renta. Ahí te coaccionan para que apartes el departamento, a través de un depósito con el pretexto de que hay muchos interesados. La respuesta es tajante, si quieren ver el lugar hay que depositar, pues te afirman que pueden ganarte esa oferta. Te dan un número de cuenta y las personas desaparecen.

Incluso se han reportado casos donde si vuelves a contactarlos te amenazan afirmando que saben quién eres y te pueden causar algún daño. Este tipo de fraudes se han indo haciendo cada vez más comunes, como mencionaba anteriormente mediante diversas plataformas, por lo que es importante que la población tenga en cuenta cómo poder protegerse.

Macarena contó a El Heraldo de México que cayó en una de estas estafas, ella tenía urgencia de encontrar una vivienda y su presupuesto era limitado por lo que empezó a buscar y ahí encontró un departamento de 170 metros cuadrados, dos recámaras, dos baños, cajón de estacionamiento y amenidades en la colonia Del Valle, el precio de renta eran 8;000 mil pesos mensuales. La oferta era atractiva y se ajustaba a lo que necesitaba por lo que pidió información.

De inmediato la contactaron advirtiendo que ya había una persona interesada que ese mismo día lo iba a rentar, pero si ella tenía urgencia debía depositar un mes de renta para apartarlo y que se lo respetaran. Presionada aceptó confiando en la persona que estaba del otro lado del teléfono.

Recibí un número de cuenta, la promesa de devolverme la llamada para cuadrar la visita al inmueble, así que transferí y el contacto jamás llegó. Perdí mi dinero y la esperanza de encontrar un departamento rápidamente, porque sí me urgía moverme. Al no recibir respuesta insistí, pero sí me llamaron de otro número para amenazarme y ahí di por perdido mi dinero.

Macarena nos contó que no sólo fue la decepción, el coraje y el miedo, sino que perdió los recursos que tenía para poder encontrar departamento, eso la llevó a pedir un crédito para cubrir sus necesidades. Esto deja en claro que las estafas de «monta rentas» tienen un impacto alto sobre las economía de la población mexicana.

Sospecha de cualquier renta que sea muy barata

Si buscas rentar en zonas de alta plusvalía como las colonias Del Valle, Roma, Condesa, Coyoacán o Narvarte ten mucho cuidado con las ofertas muy baratas, son irreales rentas de alrededor de 11,000 o 12,000 pesos, pues el mercado está por encima de esa oferta. Toma en cuenta estos tres consejos para evitar ser víctima de los “monta rentas”.

Desconfía de la urgencia: Si te presionan para depositar «para que no te ganen el depa», es casi seguro un fraude.

No pagues sin visitar: Jamás realices transferencias por concepto de «apartado», «llaves» o «investigación» sin haber entrado físicamente a la propiedad.

Verifica al asesor: Pide su número de registro ante la asociación inmobiliaria local (como AMPI) y verifica que el número de cuenta para el depósito coincida con el nombre del propietario o la empresa.

¿Hay alguna legislación vigente que proteja a los usuarios?

Debido al aumento de casos, estados como Tamaulipas y Nuevo León han reformado sus códigos penales para tipificar específicamente el «Fraude Inmobiliario Digital», con penas que pueden llegar hasta los 12 años de prisión.

Se estima que estos fraudes generan pérdidas de más de 600 millones de pesos anuales en México, afectando principalmente a jóvenes que buscan su primera vivienda de forma digital.

Si estás buscando rentar consulta fuentes confiables, las redes sociales suelen ser lugares comunes y fáciles para que estafadores actúen, pues se cubren mediante perfiles falsos. Sospecha si ves que son rentas muy por debajo del precio promedio y sobre todo no hagas ningún depósito o transferencia para apartar un inmueble, los casos reales no operan de esa manera.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO