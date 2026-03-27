Proyecto Génesis impulsa la infraestructura hídrica y el desarrollo social en la región

La inversión en infraestructura hídrica es clave para el desarrollo social, al mejorar el acceso al agua potable y favorecer la salud y calidad de vida de la población.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Proyecto Génesis, que consiste en el reúso de agua tratada para su utilización en procesos industriales, forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el bienestar social mediante el desarrollo de infraestructura hídrica. A partir de este enfoque, se busca ampliar y mejorar el acceso a servicios básicos, generando condiciones que favorezcan de manera gradual el desarrollo ordenado y sostenible de las comunidades.

La inversión en infraestructura hídrica constituye un elemento clave para el desarrollo social. El fortalecimiento del acceso al agua potable permite avanzar en la cobertura de servicios, generando condiciones más favorables para la salud, el entorno y la calidad de vida de la población.

En el ámbito económico, el proyecto contempla la generación de empleos vinculados a las etapas de construcción y operación, lo que podría incidir positivamente en la dinámica local. Asimismo, se prevé que estas acciones contribuyan a crear condiciones propicias para el desarrollo de actividades productivas en la región.

Este esfuerzo cuenta con el impulso del Gobierno del Estado, así como con la participación coordinada de los municipios de Tampico y Ciudad Madero, en conjunto con la colaboración de AISTAC. La suma de voluntades institucionales y del sector productivo permite avanzar de manera responsable en la implementación de soluciones que atiendan las necesidades prioritarias de la población.

De manera particular, el proyecto contempla beneficios para diversas comunidades que históricamente han enfrentado retos en el acceso a servicios, como es el caso de sectores de La Barra, donde estas acciones podrán contribuir a mejorar sus condiciones de vida.