Se dispara el robo de luz en Victoria

La fiscalía General de la República, tiene el mayor número de carpetas por este delito; advierten que la FGR tiene 90% de efectividad en sus procesos.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

El robo de energía eléctrica se ha convertido en el delito federal más recurrente en Ciudad Victoria, al concentrar el mayor número de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR), informó Melbo Gómez Cisneros, representante de la delegación de la institución en la región.

El funcionario aseguró que, en términos generales, la FGR mantiene altos niveles de efectividad en sus procesos, con más del 90 por ciento en controles de detención, autos de vinculación a proceso y sentencias, además de alcanzar hasta un 95 por ciento de éxito en las carpetas que se judicializan.

Explicó que, aunque los delitos más comunes en detenciones en flagrancia están relacionados con armas de fuego y el robo de hidrocarburos (huachicol), la mayor recurrencia en investigaciones corresponde al robo de energía eléctrica.

“Es el mayor número de carpetas que tenemos”, subrayó.

Detalló que este delito se configura cuando una persona se conecta de manera directa a la red eléctrica sin contar con contrato ni autorización, lo que representa un daño patrimonial que es determinado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante peritajes.

En función del monto de lo sustraído, se establecen las sanciones conforme a lo que marca la ley, al equipararse con el delito de robo.

Gómez Cisneros indicó que estos casos se presentan en todo el estado; sin embargo, Ciudad Victoria concentra la mayor incidencia, tanto en viviendas como en negocios.

Agregó que, hasta el momento, no se ha detectado la operación de bandas organizadas dedicadas a esta actividad ilícita, ya que la mayoría de los casos corresponde a acciones individuales.

Asimismo, explicó que existe una fiscalía especializada que atiende este tipo de delitos bajo el esquema denominado “tramitación masiva de casos”, lo que permite dar seguimiento a un alto volumen de expedientes.

En cuanto a las labores operativas, señaló que personal de la FGR brinda acompañamiento a trabajadores de la CFE durante inspecciones, debido a que estos enfrentan riesgos al acudir solos.

“Siempre hay apoyo de la Policía Federal Ministerial o de la Guardia Nacional”, puntualizó.

Finalmente, consideró que, en términos generales, los delitos del orden federal en Tamaulipas han mostrado un comportamiento estable e incluso a la baja en los últimos años.

“Tengo 25 años en la institución y, desde 2018 en Tamaulipas, he observado un estancamiento en los índices delictivos”, concluyó.