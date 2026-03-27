Un día como hoy nació Rigo Tovar

En la década de los setenta creó el grupo Costa Azul, donde mezcló cumbia colombiana con ritmos tropicales y norteños, logrando un estilo único que lo distinguió de otros intérpretes de su tiempo.

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Rigoberto Tovar Castro nació el 27 de marzo de 1946 en Matamoros, Tamaulipas, en una familia humilde del noreste mexicano, y desde joven encontró en la música el camino que lo llevaría a convertirse en figura nacional.

Formó el grupo Costa Azul en la década de los setenta, desde donde fusionó la cumbia colombiana con elementos tropicales y norteños, y construyó un sonido propio que lo diferenció de cualquier otro intérprete de su época.

Su popularidad rebasó las fronteras regionales, y en los años ochenta reunía multitudes en plazas y palenques de todo el país, con un público fiel que lo identificaba tanto por su música como por su imagen característica de lentes oscuros y melena larga.

Rigo Tovar murió el 26 de marzo de 2005 en la Ciudad de México, un día antes de cumplir 59 años, dejando un catálogo musical que sigue circulando en fiestas populares y estaciones de radio de la región noreste.

Su legado permanece asociado a Tamaulipas como uno de los nombres más reconocibles que produjo el estado en el ámbito de la cultura popular mexicana del siglo XX.