VIDEO: Turista pierde la vida en Puerto Vallarta tras incidente con paracaídas en vuelo

Lamentablemente un hombre perdió la vida cuando se estrelló de manera directa contra el mar, ya que falló el paracaídas que lo protegería

PUERTO VALLARTA, MÉXICO.- Un turista perdió la vida en Puerto Vallarta, Jalisco este viernes 27 de marzo debido a que se lanzó de una avioneta y su paracaídas nunca se abrió, la víctima se estrelló de manera directa contra el mar, por lo que murió de manera instantánea. Elementos de Protección Civil acudieron a su rescate, pero no pudieron hacer nada por salvarlo.

La víctima fue identificado como José Fernando Torres López de 29 años, originario de Guadalajara quien, según los primeros reportes, había contratado un servicio de actividad extrema y abordó una avioneta que despegó del aeropuerto local. Minutos después de las 13:00 horas, al sobrevolar la zona de Playa de Oro y la terminal marítima, el turista se lanzó al vacío; sin embargo, el paracaídas no abrió.

Muere turista en Puerto Vallarta

El hombre se lanzó en caída libre desde una avioneta confiando en que el equipo serviría, sin embargo el paracaídas nunca se abrió, causando alarma entre los asistentes a esa playa, pues varios testigos presenciaron como se desplomaba de manera directa hacia el mar; perdió la vida al instante tras el golpe.

Tras el impacto, se activó un operativo de emergencia con elementos de rescate acuático y bomberos, quienes acudieron al sitio para recuperar el cuerpo. Los restos fueron trasladados a la zona conocida como “los peines”, donde quedaron a disposición de las autoridades.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO