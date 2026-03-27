Viene frente frío con lluvias para este fin de semana

Pegará frente frío 42 en Tamaulipas

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

Luego de varios días de altas temperaturas, el frente frío número 42 provocará un descenso en el clima en Tamaulipas, acompañado de lluvias, vientos fuertes y un ambiente más fresco durante el fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema comenzará a afectar la entidad a partir del viernes 27 de marzo, con lluvias de moderadas a intermitentes, descargas eléctricas y rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Durante el viernes aún se mantendrá el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius; sin embargo, conforme avance el sistema frontal, aumentará la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones.

Será a partir del sábado cuando se perciba con mayor claridad el descenso térmico, debido a la masa de aire frío que acompaña al frente, generando mañanas más frescas y temperaturas máximas que oscilarán entre los 25 y 32 grados durante el fin de semana.

En la zona norte, municipios como Nuevo Laredo y Reynosa resentirán con mayor intensidad los efectos del sistema, con vientos fuertes, posibles tolvaneras y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 14 grados hacia el domingo.

Para la región centro, incluyendo Ciudad Victoria, se prevé un comportamiento similar, con chubascos en zonas serranas y un descenso de temperaturas de máximas de 32 a 35 grados el viernes, a mínimas de entre 14 y 17 grados en los días posteriores.

En el sur del estado, particularmente en Tampico y Ciudad Madero, el clima será más templado por la influencia del Golfo de México, aunque no se descartan lluvias, vientos costeros y oleaje elevado derivado del evento de “norte”.

Las autoridades advirtieron que, aunque no se esperan heladas, podrían registrarse encharcamientos, caída de objetos por los fuertes vientos y posible presencia de granizo aislado.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, asegurar objetos en exteriores, evitar zonas de riesgo durante lluvias intensas y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que las condiciones podrían modificarse conforme avance el sistema frontal.