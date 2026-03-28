Advierten falta de protocolos contra derrame

Especialista advierte falta de planes de emergencia tras derrame de hidrocarburo en costas de Tamaulipas; alertan riesgo para la tortuga lora.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La ausencia de un protocolo claro de respuesta ante contingencias ambientales quedó en evidencia tras el reciente derrame de hidrocarburo que alcanzó costas de Tamaulipas, advirtió Miguel Verástegui Cavazos, director de la Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente y Ecológico de Tamaulipas (Ambientam).

El especialista señaló que dependencias como Pemex y Semarnat carecen de un Plan de Emergencia Ambiental efectivo, lo que retrasa la atención y agrava los daños.

“Pemex, Semarnat y todas las dependencias involucradas deben de tener un Plan de Emergencia Ambiental, eso es exactamente lo que no hay. A mí me consta… ninguna dependencia respondió, como si fuera una guardia o un teléfono de emergencia para hacer un reporte”.

Verástegui Cavazos consideró urgente establecer un sistema de alertamiento inmediato que permita activar acciones de contención desde el primer momento y reducir el impacto ecológico.

Entre las medidas propuestas se refirió al uso de bacterias que degradan hidrocarburos, así como la instalación de cercos marinos con embarcaciones para evitar la expansión de la mancha.

“Una cepa son bacterias que «comen» petróleo… los cercos con barcos sirven para la contención y evitar que la mancha siga avanzando hacia el norte. Me preocupa Aldama porque es el santuario de la tortuga lora”.

El ambientalista alertó que el derrame de hidrocarburo podría afectar la arribazón de la tortuga lora, fenómeno que coincide con el periodo vacacional de Semana Santa y que tiene como punto crítico el santuario ubicado en Rancho Nuevo.

“La arribazón de la tortuga lora… es la que está más en peligro. La mancha se está extendiendo, son malas noticias”.

Recordó que la falta de respuesta oportuna no es un hecho aislado, mencionó como ejemplo un incendio en la reserva de El Cielo que inicialmente fue minimizado y terminó consumiendo más de 100 hectáreas.

Recordó antecedentes de derrames en la región: en 2023-2025 en Tabasco sin afectación confirmada a Miramar; en 2022 en el río Pánuco con impacto en la pesca; en 2018 una mancha detectada donde PROFEPA descartó origen de Pemex; además de eventos en 2017 y 2015 en playa Miramar sin información oficial clara.

El llamado, señaló es a dejar de reaccionar tarde y establecer mecanismos permanentes de prevención y respuesta inmediata.